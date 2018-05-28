Втік від Путіна: Абрамович отримав нове громадянство

Близький до Путіна російський мільярдер Роман Абрамович прибув до Тель-Авіва і отримав ізраїльське посвідчення особи, на яке має право за програмою репатріації євреїв до Ізраїлю.

Як пишуть місцеві ЗМІ, зокрема Y-Net і Times of Israel, олігарх прибув в аеропорт ім.Бен-Гуріона на своєму особистому літаку вдень 28 травня.

"Він отримав всі документи і відкрив банківський рахунок в Ізраїлі. Абрамович буде жити в особняку, який він купив за 100 млн шекелів в районі Неве-Цедек (найстаріший квартал Тель-Авіва. - Ред.)", - зазначають ЗМІ.

Будова - колишній готель, куплений у актриси Галь Гадот.

Пізніше виданню Times of Israel в міністерстві внутрішніх справ країни підтвердили повідомлення ЗМІ про імміграцію Абрамовича.

51-річний мільярдер 28 травня дійсно прилітав в Тель-Авів, заявили у відомстві.

Він скористався правом на отримання громадянства відповідно до закону про репатріацію.

Як зазначає російський "Комерсант", в компанії Millhouse Романа Абрамовича заявили, що не коментують приватне життя бізнесмена.

Нагадаємо, ранішеШвейцарія відмовила Абрамовичу в дозволі на проживання.

Відзначимо, що термін дії візи закінчився в кінці квітня 2018 року і влада Великобританії її не продовжили. У зв'язку з цим Абрамович не зміг бути присутнім на матчі фіналу Кубка Англії з футболу, де його футбольний клуб "Челсі" здобув перемогу.

У березні в Міністерстві внутрішніх справ Великобританії повідомили, що перевіряють усі категорії віз заможних росіян, видані за програмою залучення інвесторів.

Для отримання нової британської візи інвестора Абрамович повинен пояснити, яким чином він отримав свій стан.