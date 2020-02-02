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3 лютого • оновлено в 00:56
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Втекти від Путіна в ЄС і НАТО? Стало відомо про таємний лист Трампа до Лукашенка

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Держсекретар США Майк Помпео нібито передав главі Білорусі Олександру Лукашенко особистий лист від президента Дональда Трампа.

З таким інсайдом виступив Telegram-канал НЕЗИГАРЬ, який спеціалізується на "зливах" з Кремля. При цьому озвучена інформація виглядає не дуже правдоподібно.

"Для захисту суверенітету Білорусі США пропонують вступ до СОТ, НАТО та ЄС протягом трьох років, зняття всіх санкцій, допомогу в проведенні реформ і кредитну лінію на 25 млрд доларів", – сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що США нібито пообіцяли Білорусі "збереження суверенності" і підтримку на міжнародному рівні.

США намагаються врятувати Білорусь від Путіна. Ілюстрація

США намагаються врятувати Білорусь від Путіна. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, США готові забезпечити Білорусь нафтою в необхідних обсягах і за адекватними цінами. Пропозиція надійшла після конфлікту з РФ.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп Майк Помпео Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Mega Death
Mega Death
Для украинцев это пройдёт. Их с майданом уже так развели не раз))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
М-да, а xoxлам обещал по пu3де мешалкой!
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