Втекти від Путіна в ЄС і НАТО? Стало відомо про таємний лист Трампа до Лукашенка

Держсекретар США Майк Помпео нібито передав главі Білорусі Олександру Лукашенко особистий лист від президента Дональда Трампа.

З таким інсайдом виступив Telegram-канал НЕЗИГАРЬ, який спеціалізується на "зливах" з Кремля. При цьому озвучена інформація виглядає не дуже правдоподібно.

"Для захисту суверенітету Білорусі США пропонують вступ до СОТ, НАТО та ЄС протягом трьох років, зняття всіх санкцій, допомогу в проведенні реформ і кредитну лінію на 25 млрд доларів", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що США нібито пообіцяли Білорусі "збереження суверенності" і підтримку на міжнародному рівні.

США намагаються врятувати Білорусь від Путіна. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, США готові забезпечити Білорусь нафтою в необхідних обсягах і за адекватними цінами. Пропозиція надійшла після конфлікту з РФ.

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