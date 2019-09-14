"Всю Лівобережну!" Соловйов замарив покупкою України

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов зганьбився неадекватною ідеєю про купівлю Росією всієї території Лівобережної України.

Таким невдалим жартом він вирішив відреагувати на новину про бажання президента США Дональда Трампа придбати данську Гренландію. Уїдливий спіч рупор путінського режиму озвучив на передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Слухай, Зеленський, ми щось подумали: ти знаєш, давай ми в тебе всю Лівобережну купимо? Ну, як Трамп з Гренландією! Давай купимо! І Закарпаття! А якщо він скаже ні, тоді скажемо: "Закарпаття добре, не треба", – нахабно висловився Соловйов про території чужої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов осоромився безглуздим фейком про те, що Київ нібито спочатку був польським містом. "Київ переходив з рук в руки! Нагадаю: Київ купили у поляків!" – збрехав він.

Нагадаємо, український посіпака російської пропаганди Василь Вакаров заявив про необхідність автономії для Закарпаття і федералізації України. Його злочинні заклики підтримав головний рупор Кремля Володимир Соловйов і заявив, що скоро доля Донбасу нібито спіткає західні українські регіони.

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