Уся справа в тестостероні: учені з'ясували, хто з чоловіків частіше вмирає від COVID-19

Учені встановили, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону піддаються більшому ризику померти від COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, в Університетській клініці Гамбург-Еппендорф провели дослідження, в якому перевірили 45 пацієнтів із коронавірусом. 35 із них чоловіки, 10 – жінки. Пізніше від вірусу загинули 9 чоловіків і 3 жінки.

Ученим вдалося встановити взаємозв'язок – у чоловіків із низьким рівнем тестостерону (їх було 68,6%) з більшою ймовірністю траплявся цитокіновий шторм (у такому разі імунна система атакує організм). Це досить небезпечна реакція, яка має високий відсоток летальності. Тестостерон же допомагає регулювати імунну відповідь організму.

Професор Гюлса Габріель, який брав участь у дослідженні, підтвердив цю інформацію й повідомив, що в більшості померлих чоловіків було виявлено знижений рівень тестостерону.

Чоловіки з низьким рівнем тестостерону піддаються більшому ризику померти від COVID-19 DailyMail

"Низький рівень тестостерону в чоловіків, мабуть, є фактором ризику важких і навіть смертельних випадків. Водночас у чоловіків із нормальним рівнем тестостерону не починається цитокіновий шторм, і, отже, вони мають більше шансів вижити", – заявив професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже у всіх людей, що перехворіли на COVID-19, виробляються антитіла, зокрема й ті, що відповідають за тривалий захист організму.