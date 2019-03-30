Вступив у таємне угруповання: ЗМІ повідомили про втечу племінника Кім Чен Ина з КНДР

Кім Хан Соль, племінник лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, може бути впливовим членом угруповання "Громадянська оборона Чхолліма", яке бореться з чинною владою країни.

Про це розповів один з учасників руху, передає "РИА Новости" з посиланням на газету Chosun Ilbo. Таємна організація відома також як Free Joseon.

Крім того, до руху, ймовірно, приєдналися й інші члени сім'ї Кім Чен Ина, які втекли з країни. Повідомляється, що племінник лідера Північної Кореї живе у США.

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Кім Хан Соль Chosun Ilbo

Відзначимо, саме "Громадянська оборона Чхолліма" взяла на себе відповідальність за скоєний у лютому напад на посольство КНДР у Мадриді.

У ньому брали участь десять осіб, серед яких громадянин Мексики, який живе в Сполучених Штатах, громадянин США та громадянин Південної Кореї. Всі вони мають корейські коріння.

Під час атаки троє нападників зв'язали руки та надягли на голову мішок тимчасовому повіреному в справах КНДР, який відмовився зрадити свою країну. Кілька годин члени угруповання утримували людей, що перебували в посольстві.

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Із будівлі учасники антиурядової організації забрали два комп'ютери, два жорсткі диски, флеш-накопичувачі й мобільний телефон.

Незабаром на сайті угруповання було опубліковано заяву. У ній стверджувалося, що інцидент "не був нападом".

"Ми зробили відповідні заходи на надзвичайну ситуацію в посольстві в Мадриді. Нас запросили до посольства, і ніхто не був пов'язаний або побитий, хоча повідомляють зворотне. З поваги до приймаючої країни зброю використано не було", — заявили члени угруповання.

Кім Чен Ин

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно особистого фотографа Кім Чен Ина звільнили за те, що знімав лідера КНДР дуже близько.

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