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7 лютого • оновлено в 08:44
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Політика Економіка

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Вступити в ЄС тепер буде складніше: що зміниться

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Єврокомісія розробила нові правила вступу деяких країн у Європейський Союз. Цей процес буде поетапним і надасть ЄС право в будь-який момент припинити переговори про вступ.

Зміни були ініційовані Францією. Про це повідомляє європейська редакція "Радіо Свобода", підкреслюючи, що пропонований план має бути оприлюднений 5 лютого.

Зазначається, що це більш ніж через три місяці після того, як Євросоюз знову призупинив відкриття переговорів щодо членства з Північної Македонією та Албанією. Водночас у Парижі стверджують, що ці країни не досягли достатнього прогресу в проведенні реформ, спрямованих на скорочення корупції і зміцнення верховенства закону, тому й почали вимагати змін у процесі розширення ЄС.

ЄС змінив правила для вступу нових країн

ЄС змінив правила для вступу нових країн

Так, у документі "Поліпшення процесу вступу – заслуговуюча на довіру перспектива ЄС для Західних Балкан" Єврокомісія пропонує державам-членам "вносити систематичніший внесок у процес вступу, наприклад, за допомогою моніторингу на місцях через своїх експертів".

"У держав-членів також буде можливість регулярніше аналізувати й контролювати загальний прогрес", – йдеться в тексті.

Також там міститься заклик до створення додаткових стимулів для держав-претенденток, які "добре працюють".

"До збільшення фінансування за допомогою заснованого на результатах і орієнтованого на реформи інструменту підтримки прецесії і тіснішої співпраці з міжнародними фінансовими інститутами для посилення підтримки", – зазначають автори документа.

Водночас підкреслюється, що відкат або затримки в проведенні необхідних реформ можуть призвести до санкцій, а саме – припинення фінансування чи взагалі переговорів.

"Обсяг й інтенсивність фінансування ЄС можуть бути скориговані в бік зниження, за винятком підтримки громадянського суспільства. А вигоди від тіснішої інтеграції, наприклад, доступ до програм ЄС, односторонні поступки для доступу до ринків, можуть бути припинені або скасовані", – повідомляє Єврокомісія.

Там додали, що запропонований план ще повинні обговорити держави-члени ЄС, щоб підготувати його до затвердження на саміті в Брюсселі в березні, який відбудеться перед травневим самітом із лідерами Західних Балкан у Загребі.

У разі ж схвалення нова методологія буде застосовуватися до Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово і Північної Македонії, але не до Сербії або Чорногорії, які вже почали переговори про приєднання з Брюсселем. Згідно з планом, для цих двох країн "запропоновані зміни можуть бути враховані в існуючих рамках із угодою "Белграда і Подгориці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2 лютого набули чинності нові правила отримання віз для короткострокових поїздок до країн Європейського Союзу. Вони зокрема стосуються 105 третіх країн.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Бельгія Брюссель
Теги
Європейська Комісія Європейський Союз
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hunt andres
hunt andres
Франция решила подстраховаться от рвущейся в ЕС украины)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Уступки для доступа к рынкам, могут быть приостановлены или отменены....рапс и улитки в опасности!!!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лучше быть ассоциированным участником ЕС, чем "полноправным членом" ка-ца-пс-ко-го ярма
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5
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Одиозный Сергей, Ты стало вечно MAHДАйнующей свiдомой мpaзотой...а в ярме ты уже 300 лет...от татаро монгольского, турецкого, польского, австро венгерского, немецкого...до paгульско западненского...вечное терпило!!
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5
0

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