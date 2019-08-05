"Набуває чинності негайно!" Країна ЄС пішла проти Путіна через Україну

Естонія відмовилася визнавати паспорти Росії, які видавали жителям тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей.
Єдиний виняток становлять ті особи, які до цього були громадянами РФ, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Естонії.
"Рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні нинішнього року президентом Російської Федерації указ про надання мешканцям Донецької і Луганської областей російського громадянства у спрощеному порядку", – підкреслив глава відомства Урмас Рейнсалу.
Отримання паспорта Росії
bbc.ua
У міністерстві також зазначили, що рішення не визнавати паспорти окупантів набуло чинності негайно після публікації. Воно, як уточнили в МЗС, є принциповим засудженням дій Росії.
Як писав OBOZREVATEL:
Президент РФ Володимир Путін у кінці квітня підписав указ, який дозволяє мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей отримувати громадянство Росії.
Україна у відповідь звернулася до Радбезу ООН, оскільки рішення Росії порушує Мінські домовленості. Кабінет міністрів також визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі.
15 червня стало відомо, що Росія видала перші паспорти жителям окупованого нею Донбасу. Їх отримали 60 осіб у Ростовській області.
2 липня Путін розпорядився ще більше спростити процедуру надання громадянам України на Донбасі паспортів РФ.
2 серпня Володимир Путін підписав закон, який спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, зокрема і українців, дозволу на тимчасове перебування і отримання посвідки на проживання в РФ.
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