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"Набуває чинності негайно!" Країна ЄС пішла проти Путіна через Україну

1.6т Читати матеріал російською

Естонія відмовилася визнавати паспорти Росії, які видавали жителям тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Єдиний виняток становлять ті особи, які до цього були громадянами РФ, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Естонії.

"Рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні нинішнього року президентом Російської Федерації указ про надання мешканцям Донецької і Луганської областей російського громадянства у спрощеному порядку", – підкреслив глава відомства Урмас Рейнсалу.

Отримання паспорта Росії

Отримання паспорта Росії

bbc.ua

У міністерстві також зазначили, що рішення не визнавати паспорти окупантів набуло чинності негайно після публікації. Воно, як уточнили в МЗС, є принциповим засудженням дій Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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Естонія
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