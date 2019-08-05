"Набуває чинності негайно!" Країна ЄС пішла проти Путіна через Україну

Естонія відмовилася визнавати паспорти Росії, які видавали жителям тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Єдиний виняток становлять ті особи, які до цього були громадянами РФ, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Естонії.

"Рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні нинішнього року президентом Російської Федерації указ про надання мешканцям Донецької і Луганської областей російського громадянства у спрощеному порядку", – підкреслив глава відомства Урмас Рейнсалу.

Отримання паспорта Росії bbc.ua

У міністерстві також зазначили, що рішення не визнавати паспорти окупантів набуло чинності негайно після публікації. Воно, як уточнили в МЗС, є принциповим засудженням дій Росії.

Як писав OBOZREVATEL:

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