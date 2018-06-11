Сегодня в Берлине состоится первая с февраля прошлого года встреча глав внешнеполитических ведомств стран "Нормандской четверки" - ключевого формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Ранее украинской стороной уже были озвучены ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ, среди которых значатся разведение сил на линии разграничения, миротворческая миссия ООН на Донбассе, а также освобождение незаконно удерживаемых украинских граждан в России.

Попробуем разобраться, стоит ли ждать прорыва в переговорах, которые давно зашли в тупик, и каких именно.

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Что касается ключевого вопроса не только предстоящей встречи, но и всей повести на сегодняшний день – введения миротворцев ООН на Донбассе, то здесь, пожалуй, проще всего дать ответ. Здесь значительного прогресса наверняка ожидать не стоит, учитывая разногласия в позициях сторон и нежелания РФ видеть миротворцев на всей неподконтрольной территории ОРДЛО, включая границу с Россией. Такого подарка президенту Украины Петру Порошенко Кремль точно пока делать не намерен, не имея при этом гарантий выполнения Украиной политической части Минских соглашений, а также снятия экономических санкций со стороны ЕС, в котором главную скрипку играют Германия и Франция. Наверняка это понимают и лидеры этих стран, поочередно посетившие РФ прошлом месяце.

В этом вопросе сдвига и компромиссов со стороны Кремля с моей точки зрения стоит ожидать не ранее середины осени, а именно накануне "промежуточных" выборов в США – еще одного ключевого игрока в переговорном процессе. В Кремле прекрасно понимают, что Дональд Трамп попытается занести себе в актив принятие резолюции Совбеза ООН по миротворцам накануне выборов, которые очень важны для него лично в контексте перспектив переизбраться в 2020 году.

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И в этом плане демарш Дональда Трампа с отзывом своей подписи под итоговым коммюнике на завершившемся вчера саммите G-7 очень даже выгоден Кремлю, целью которого начиная с аннексии Крыма и начала военной агрессии на Донбассе в 2014 году является раскол в трансатлантическом единстве. В этом смысле Трамп за последний месяц достиг огромного "прогресса", начиная от одностороннего выхода из "ядерной сделки" с Ираном и заканчивая введением пошлин на экспорт стали и алюминия из стран ЕС с 1 июня.

Поэтому свой главный козырь – уступки в вопросе миротворческой миссии ООН на Донбассе после таких приятных новостей Кремль точно использовать не намерен. Наоборот, будет максимально затягивать, попутно пытаясь договориться с Германией и Францией о начале снятия санкций и усилении давления с их стороны на Киев в вопросе начала реализации им политических пунктов Минска, используя ухудшения в отношениях Брюсселя с Вашингтоном.

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Что касается вопроса разведения войск и тяжелых вооружений на линии соприкосновения, то здесь, учитывая предыдущий "опыт" и неоднократный срыв уже достигнутых договоренностей, существенного прогресса также ожидать не стоит. Все в очередной раз ограничится лишь декларациями намерений и обвинений со стороны РФ в срыве договоренностей со стороны Украины. Старая пластинка.

Остается лишь один вопрос важный для Украины – освобождение незаконно удерживаемых украинских граждан в России. По сути, именно для обсуждения этого вопроса и демонстрации "прогресса" и "доброй воли" со стороны Москвы накануне начала ЧМ по футболу в РФ, который Кремль намерен превратить в площадку для переговоров с ключевыми мировыми игроками, он и согласился на встречу в Берлине.

Тем более на фоне набирающей обороты кампании в ЕС по освобождению украинского режиссера Олега Сенцова, продолжающего голодовку уже 29 день. Взамен Кремль захочет заполучить содержащегося под стражей экс-главу ИА "Россия Сегодня" Вышинского, которого подозревают в госизмене и подрывной информационной работе на Россию. Который к тому же, как выяснилось, имеет не только украинское, но и российское гражданство, в придачу с именной медалю "За возвращение Крыма", найденной у него при обыске украинскими спецслужбами.

Чтобы придать весомости достигнутому "прогрессу", которым смогут воспользоваться на внутренней арене все участники переговоров, вероятно также стоит ожидать еще пару-тройку имен в списке на обмен, осужденных по таким же надуманным обвинениям и сфабрикованным делам. Взамен же Россия потребует выдачи реальных шпионов, которым уже вынесены судебные приговоры, как это уже было с "заблудившимися" в степях Украины спецназовцев ГРУ при обмене Надежды Савченко.

Таким образом Кремль без излишних потерь (в вину того же Сенцова не верят даже представители киноиндустрии в самой России, многие из которых за последний месяц записали ролики с призывом его освободить) сможет решить сразу несколько важных для себя задач.

Во-первых (и это главная задача), дать повод тому же президенту Франции Макрону и канцлеру Германии Меркель посетить-таки Мундиаль по футболу в РФ, на которых Кремль сможет продолжить в благоприятной для себя атмосфере переговоры по снятию антироссийских санкций в обмен на уступки по выполнению Минска-2, с параллельным давлением со стороны Мкрона и Меркель на Петра Порошенко касательно политической части договоренности.

Момент сейчас для этого на фоне угнетающих результатов саммита в Торонто, стоит признать, максимально благоприятный. И Макрон, и Меркель уже значительно смягчили тональность по отношению к Кремлю, как показали их последние визиты в РФ. Тут Трамп в очередной раз помог Путину. Ведь им теперь необходимо искать баланс в наметившемся торговом противостоянии с Вашингтоном. А ведь от санкций против России наибольшие экономические потери несут именно они.

Во-вторых, продемонстрировать пусть и минимальные (но максимально капитализированные при помощи кампании в СМИ) уступки в гуманитарных вопросах. Учитывая раскрутку Олега Сенцова за последний месяц в европейский СМИ после начала им голодовки, его освобождение можно будет подать как серьезную "победу" для внутренней аудитории в Европе, где человеческая жизнь, в отличии от России по-прежнему остается ключевой ценностью. То же касается и президента Порошенко, по аналогии с уже упомянутом освобождении "героини" Надежды Савченко, спустя два года сменившей российское СИЗО на украинское. Ну а Кремль преподнесет это под соусом "Россия своих не бросает", тем более что дело Вышинского с момента его задержания также получило максимальную раскрутку в российских пропагандистских СМИ.

Так образом в "профите" окажутся все стороны переговоров.

Не говоря уже о декларациях относительно "существенного прогресса" переговоров в Нормандском формате, замороженных по разным причинам последние полтора года.

Так что ждем громких заявлений об успехах в СМИ всех участников сторон переговоров с разницей лишь в акцентах.