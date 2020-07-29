Встановлено вірогідне походження коронавірусу: міг циркулювати вже 70 років
Американські вчені простежили шлях розвитку коронавірусу і з'ясували, що він ніким не помічений десятиліттями міг переноситися кажанами.
До такого висновку прийшли вчені з Медичного центру Державного університету Пенсільванії. Результати їх дослідження опубліковані в журналі Nature Microbiology. Вони підкреслили: підковоносі кажани десятиліттями непомітно переносили вірус SARS-CoV-2 і, ймовірно, стали джерелом зараження людини, спровокувавши поточну пандемію.
Отримані вченими результати показують, наскільки "важко буде виявити віруси, які можуть викликати великі спалахи серед людей, до їх появи", йдеться в дослідженні. "Це підкреслює необхідність створення глобальної мережі систем епіднагляду за хворобами людини в режимі реального часу", – відзначають вчені.
Разом з тим, вчені на чолі з державним університетом Пенсільванії порівняли патоген, що викликає COVID, з його найближчими родичами, знайденими у кажанів. Дослідники попередили, що вірус існує від 40 до 70 років, і тому кажани цілком можуть містити інші коронавіруси, які можуть заразити людину.
Навколо походження вірусу було багато суперечок, оскільки пандемія, що охопила світ, продовжує гальмувати економіку, а число загиблих від інфекції перевалило за 654 тисячі, пише Bloomberg. Всесвітня організація охорони здоров'я навіть відправила експертів в Китай після того, як високопоставлені американські чиновники підтримали версію про те, що вірус був створений в китайській лабораторії.
Відстеження походження вірусу має вирішальне значення на ранній стадії спалаху захворювання, підкреслює агентство. Воно дозволяє фахівцям відокремити людей, що заразилися від тварини-переносника, щоб запобігти зростанню навантаження на сферу охорони здоров'я. Дослідники відзначають, що інші віруси, що переносяться кажанами, також можуть бути потенційно заразними для людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заклик Австралії провести незалежне розслідування з метою встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 підтримали 122 країни.
Раніше вчені заявили, що джерелом коронавірусу навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. У результаті досліджень біологів стало відомо, що інфекція могла потрапити туди від зараженої раніше людини, а не від кажанів.
Водночас команда дослідників з Австралії представила докази того, що коронавірус "унікально пристосований для зараження людей". На їхню думку, це дає підстави припускати, що COVID-19 міг бути створений штучно.
В Інституті вірусології Ухань заявили, що у них є три живих штами коронавірусу від кажана, але жоден із них не відповідає COVID-19. Так, там спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що хвороба "навмисно просочилася" з їх лабораторії.
Влада Китаю підтримали ідею міжнародного наукового розслідування, покликаного з'ясувати питання про походження COVID-19, однак поставила свою умову.
Після Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу SARS-CoV-2.