Встановлено вірогідне походження коронавірусу: міг циркулювати вже 70 років

Американські вчені простежили шлях розвитку коронавірусу і з'ясували, що він ніким не помічений десятиліттями міг переноситися кажанами.

До такого висновку прийшли вчені з Медичного центру Державного університету Пенсільванії. Результати їх дослідження опубліковані в журналі Nature Microbiology. Вони підкреслили: підковоносі кажани десятиліттями непомітно переносили вірус SARS-CoV-2 і, ймовірно, стали джерелом зараження людини, спровокувавши поточну пандемію.

Отримані вченими результати показують, наскільки "важко буде виявити віруси, які можуть викликати великі спалахи серед людей, до їх появи", йдеться в дослідженні. "Це підкреслює необхідність створення глобальної мережі систем епіднагляду за хворобами людини в режимі реального часу", – відзначають вчені.

Разом з тим, вчені на чолі з державним університетом Пенсільванії порівняли патоген, що викликає COVID, з його найближчими родичами, знайденими у кажанів. Дослідники попередили, що вірус існує від 40 до 70 років, і тому кажани цілком можуть містити інші коронавіруси, які можуть заразити людину.

Навколо походження вірусу було багато суперечок, оскільки пандемія, що охопила світ, продовжує гальмувати економіку, а число загиблих від інфекції перевалило за 654 тисячі, пише Bloomberg. Всесвітня організація охорони здоров'я навіть відправила експертів в Китай після того, як високопоставлені американські чиновники підтримали версію про те, що вірус був створений в китайській лабораторії.

Відстеження походження вірусу має вирішальне значення на ранній стадії спалаху захворювання, підкреслює агентство. Воно дозволяє фахівцям відокремити людей, що заразилися від тварини-переносника, щоб запобігти зростанню навантаження на сферу охорони здоров'я. Дослідники відзначають, що інші віруси, що переносяться кажанами, також можуть бути потенційно заразними для людей.

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