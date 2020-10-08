Встановлено рекорд нових хворих на COVID-19 у світі за весь час пандемії

Карина Бондаренко Світ 06:58, 8.10.2020

За минулу добу, 7 жовтня, у світі зареєстрували 343 517 заражених коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії.

Найбільше нових хворих виявили в Індії – 78 тис., в США – 48 тис., а також в Бразилії – 31 тис. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Всього коронавірусом заражені вже 36 381 791 осіб. Померли 1 060 002 пацієнтів (+5 909 за добу). Одужали 27 402 859 хворих.

Продовжують боротися з хворобою майже 8 млн, з них понад 67 тис. знаходяться в критичному стані.

Коронавірус у світі.
Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, де найвищий ризик заразитися коронавірусом.

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