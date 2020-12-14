Встановлено можливих отруйників Навального з ФСБ: імена і фото

Протягом трьох років вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ стежили за російським опозиціонером Олексієм Навальним, а його отруєння було вже другою спробою замаху.

Результати великого розслідування Bellingcat, Der Spiegel і CNN опублікував на своєму сайті Навальний. Також він виклав відповідне відео (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Розслідувачі проаналізували дані телефонних переговорів і переміщень країною. Під час поїздки по Сибіру, напередодні отруєння, Навального супроводжували троє співробітників спецслужби. Незадовго до цього вони спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів, до яких відноситься і "Новачок".

Всього ж, за даними розслідувачів, за Навальним регулярно стежили вісім співробітників ФСБ.

Їхні імена названі в розслідуванні.

Олексій Александров (оперативний псевдонім – "Олексій Фролов"). Випускник Московського медичного інституту. Він названий ключовим членом групи спостереження за опозиціонером. Почав працювати в ФСБ в 2013 році. Александров знаходився в Томську в день отруєння. Але прилетів туди він під вигаданим ім'ям і користувався різними телефонами.

Іван Осипов (ім'я прикриття Іван Спиридонов). За освітою також медик. Імовірно почав працювати в ФСБ з 2012 року.

Володимир Паняєв – співробітник Інституту криміналістики ФСБ. До цього служив у прикордонних військах. За інформацією журналістів, він живе в одному будинку з Навальним. Щоправда, після отруєння політика адресу реєстрації Паняєва змінили на "Луб'янка, 1", де розташований головний будинок ФСБ.

Також в розслідуванні згадується старший співробітник ФСБ Олег Таякін. Його завданням була координація діяльності інших агентів спецслужби.

Крім того названо ім'я Костянтина Кудрявцева. Він служив у військовій частині в Шиханах, яку пов'язують зі створенням радянської хімічної зброї.

Керівником всієї групи розслідувачі назвали полковника Станіслава Макшакова. Він працював над розробкою хімічної зброї в Інституті органічного синтезу.

Ще двома співробітниками, які брали участь у стеженні за Навальним, були Олексій Кривощеков і Михайло Швець ("Степанов").

На думку авторів розслідування, першу спробу отруєння російського опозиціонера співробітники ФСБ зробили в липні 2020 року в Калінінграді. Тоді постраждала дружина Навального Юлія.

За Навальним стежили 8 співробітників ФСБ navalny.com

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