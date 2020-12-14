Встановлено можливих отруйників Навального з ФСБ: імена і фото
Протягом трьох років вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ стежили за російським опозиціонером Олексієм Навальним, а його отруєння було вже другою спробою замаху.
Результати великого розслідування Bellingcat, Der Spiegel і CNN опублікував на своєму сайті Навальний. Також він виклав відповідне відео (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Розслідувачі проаналізували дані телефонних переговорів і переміщень країною. Під час поїздки по Сибіру, напередодні отруєння, Навального супроводжували троє співробітників спецслужби. Незадовго до цього вони спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів, до яких відноситься і "Новачок".
Всього ж, за даними розслідувачів, за Навальним регулярно стежили вісім співробітників ФСБ.
Їхні імена названі в розслідуванні.
Олексій Александров (оперативний псевдонім – "Олексій Фролов"). Випускник Московського медичного інституту. Він названий ключовим членом групи спостереження за опозиціонером. Почав працювати в ФСБ в 2013 році. Александров знаходився в Томську в день отруєння. Але прилетів туди він під вигаданим ім'ям і користувався різними телефонами.
Іван Осипов (ім'я прикриття Іван Спиридонов). За освітою також медик. Імовірно почав працювати в ФСБ з 2012 року.
Володимир Паняєв – співробітник Інституту криміналістики ФСБ. До цього служив у прикордонних військах. За інформацією журналістів, він живе в одному будинку з Навальним. Щоправда, після отруєння політика адресу реєстрації Паняєва змінили на "Луб'янка, 1", де розташований головний будинок ФСБ.
Також в розслідуванні згадується старший співробітник ФСБ Олег Таякін. Його завданням була координація діяльності інших агентів спецслужби.
Крім того названо ім'я Костянтина Кудрявцева. Він служив у військовій частині в Шиханах, яку пов'язують зі створенням радянської хімічної зброї.
Керівником всієї групи розслідувачі назвали полковника Станіслава Макшакова. Він працював над розробкою хімічної зброї в Інституті органічного синтезу.
Ще двома співробітниками, які брали участь у стеженні за Навальним, були Олексій Кривощеков і Михайло Швець ("Степанов").
На думку авторів розслідування, першу спробу отруєння російського опозиціонера співробітники ФСБ зробили в липні 2020 року в Калінінграді. Тоді постраждала дружина Навального Юлія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. Він впав у кому й перебував у реанімації.
У мережі публікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Перед інцидентом за росіянином встановили стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" не тільки на пляшці з водою політика, а й на інших його речах.
Навальний заявив, що впевнений: його отруєння було організовано з подачі Володимира Путіна.
Представники президента не раз заперечували й сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Зокрема, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров видав версію про те, що опозиціонера нібито могли отруїти в дорозі до Німеччини або вже там.
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина та Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія та Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.