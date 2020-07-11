Станом на суботу, 11 липня, від коронавірусу (COVID-19) в Україні та світі померли понад 562 тисяч пацієнтів. Всього в світі заразилося понад 12,6 до мільйонів людей. За попередню добу було виявлено майже 237 тисяч нових інфікованих, що стало новим антирекордом по добовому приросту. Попередній рекорд був встановлений за день до цього – 223 тисячі.

За минулу добу рекордсменом за кількістю нових інфікованих стали США – 72 тисячі, далі йдуть Бразилія – 45 тисяч і Індія – 28 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 52 043 особи. Померли 1 345 пацієнтів, одужали – 24 800.

Країнами-лідерами за кількістю летальних випадків залишаються США (137 тисяч), Бразилія (71 тисяча) і Великобританія (45 тисяч).

Вчені з'ясували, що вірус SARS-CoV-2 виник через злиття декількох видів коронавируса.

Україна стала лідером за кількістю хворих COVID-19 в Європі.

Головне за 11 липня:

03:45 – У всьому світі коронавірусів вже заразилися понад 12,6 млн осіб. З них одужали 7,3 млн пацієнтів і понад 560 тис.

02:59 – Американські вчені з'ясували, що COVID-19 можна визначати по голосу.

01:41 – У Бразилії кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила 1,8 млн осіб. З них майже 1,2 млн пацієнтів одужали і понад 70 тисяч померли.

00:02 – У Москві від коронавірусу померли ще 29 пацієнтів. Загальна кількість жертв COVID-19 в місті досягло 4 116, повідомляє оперативний штаб.