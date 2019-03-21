Всього 9%: Україна посіла останнє місце у престижному рейтингу

Україна опинилася в самому низу світового рейтингу за рівнем довіри населення до влади — лише 9%.

Про це свідчать результати дослідження аналітико-консультативної компанії Gallup за 2018 рік. Аналітики зазначили, що Україна отримує найнижчий рівень довіри у світі другий рік поспіль.

Фахівці стверджують, що за президента Віктора Януковича цей показник доходив до 24%. При цьому в пострадянських країнах довіра до керівництва держави в середньому становить 48%, світовий середній рівень — 56%.

У дослідженні зазначається, що відразу після обрання президентом Петра Порошенка довіру до влади в цілому відчували 24% українців, тоді як дії нового лідера країни схвалювали 48%.

"Однак ці надії швидко випарувалися, оскільки багато українців побачили, що влада не здатна виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра не перевищувала 14%", — йдеться у публікації.

Рейтинг news.gallup.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, складений рейтинг країн, жителі якої є найщасливішими.

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