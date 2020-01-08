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8 січня • оновлено в 08:37
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Всі загинули! З'ясувалася доля пасажирів українського літака, що впав у Ірані

28.4т
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Всі 167 пасажирів українського літака Boeing 737, який впав під Тегераном в Ірані загинули.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське ТБ.

Літак пробув у повітрі кілька хвилин і розбився відразу після зльоту. На місце аварії відразу відправили рятувальні служби, однак слідів тих, хто міг вижити, виявлено не було.

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Всі загинули! З'ясувалася доля пасажирів українського літака, що впав у Ірані

РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, про падіння літака стало відомо рано вранці. О 4:44 він перестав подавати сигнали.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак літак
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Неужeли тут Путинa не приплeтут ???
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1
1
Ильич Владимир
Ильич Владимир
До сих пор нет данных ни кто летел ни куда летели .... украинцам видно все равно ...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зелeнский поддeржал CША в кoнфликте с Ирaком и Ирaном ....у мeня всё..
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3
1

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