Всі загинули! З'ясувалася доля пасажирів українського літака, що впав у Ірані

Всі 167 пасажирів українського літака Boeing 737, який впав під Тегераном в Ірані загинули.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське ТБ.

Літак пробув у повітрі кілька хвилин і розбився відразу після зльоту. На місце аварії відразу відправили рятувальні служби, однак слідів тих, хто міг вижити, виявлено не було.

РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, про падіння літака стало відомо рано вранці. О 4:44 він перестав подавати сигнали.

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