"Всі в рай, панове!" У Росії зганьбилися пафосною рекламою ядерних ракет

Влада Москви (Росія) виділила інформаційному агентству Міноборони РФ безкоштовні рекламні місця в центрі міста. На них розмістили плакати з ядерними ракетами.

Таким чином в країні-агресорі вирішили нагадати про день Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), який відзначається 17 грудня, повідомляють "Відкриті медіа".

На плакатах зображений момент пуску ядерної міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М" і неофіційний слоган РВСП "Після нас – тиша".

Примітно, що міжвідомча комісія мерії Москви визнала безглузді плакати рекламою "особливої суспільної значимості" і надала для їх розміщення в грудні по десять звичайних і цифрових білбордів, а також одну сторону надвеликого формату.

У Москві розмістили на вулицях рекламу ядерних ракет Twitter Vitauskas

У Москві розмістили на вулицях рекламу ядерних ракет Twitter Vitauskas

Такий креатив окупантів яскраво висміяли в мережі, і постібались над хвихнутістю росіян на військових погрозах всьому світу.

"Чи хочуть росіяни війни? Мерія Москви виділила в центрі столиці миролюбної федерації безкоштовні місця для реклами ядерної зброї. На плакатах – момент пуску ядерної міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М". Воронежу приготуватися!" – пише у Twitter блогер Vitauskas.

Чи хочуть росіяни війни? Мерія Москви виділила в центрі столиці миролюбної федерації безкоштовні місця для реклами ядерної зброї. На плакатах - момент пуску ядерної міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М". Воронежу приготуватися! https://t.co/ZVlNyg6vPQ pic.twitter.com/X6j5SSb7A7 - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 17, 2019

"Всі в рай, панове, не затримуємося", "Ви де-небудь таку маячню в світі бачили? Чи це чисто російське божевілля?", "Не шуміть", – розгорнулася дискусія під його постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін похвалився зростанням експорту зброї та зміцненням на ринку, однак користувачі мережі розкритикували російський уряд, пригадавши борги по зарплатах, пенсіях та інше.

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