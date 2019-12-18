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18 грудня • оновлено в 05:33
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"Всі в рай, панове!" У Росії зганьбилися пафосною рекламою ядерних ракет

1.1т
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Влада Москви (Росія) виділила інформаційному агентству Міноборони РФ безкоштовні рекламні місця в центрі міста. На них розмістили плакати з ядерними ракетами.

Таким чином в країні-агресорі вирішили нагадати про день Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), який відзначається 17 грудня, повідомляють "Відкриті медіа".

На плакатах зображений момент пуску ядерної міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М" і неофіційний слоган РВСП "Після нас – тиша".

Примітно, що міжвідомча комісія мерії Москви визнала безглузді плакати рекламою "особливої суспільної значимості" і надала для їх розміщення в грудні по десять звичайних і цифрових білбордів, а також одну сторону надвеликого формату.

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У Москві розмістили на вулицях рекламу ядерних ракет

У Москві розмістили на вулицях рекламу ядерних ракет

Twitter Vitauskas

У Москві розмістили на вулицях рекламу ядерних ракет

У Москві розмістили на вулицях рекламу ядерних ракет

Twitter Vitauskas

Такий креатив окупантів яскраво висміяли в мережі, і постібались над хвихнутістю росіян на військових погрозах всьому світу.

"Чи хочуть росіяни війни? Мерія Москви виділила в центрі столиці миролюбної федерації безкоштовні місця для реклами ядерної зброї. На плакатах – момент пуску ядерної міжконтинентальної балістичної ракети "Тополь-М". Воронежу приготуватися!" – пише у Twitter блогер Vitauskas.

"Всі в рай, панове, не затримуємося", "Ви де-небудь таку маячню в світі бачили? Чи це чисто російське божевілля?", "Не шуміть", – розгорнулася дискусія під його постом.

"Всі в рай, панове!" У Росії зганьбилися пафосною рекламою ядерних ракет

"Всі в рай, панове!" У Росії зганьбилися пафосною рекламою ядерних ракет

"Всі в рай, панове!" У Росії зганьбилися пафосною рекламою ядерних ракет

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін похвалився зростанням експорту зброї та зміцненням на ринку, однак користувачі мережі розкритикували російський уряд, пригадавши борги по зарплатах, пенсіях та інше.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Позорище. При Порошенко такого не было
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нелепыми эти плакаты были бы, если бы располагались на улицах Киева. А вообще, нравятся мне звук рвущихся пердаков по этому поводу)))))))))
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Хо Хол
Хо Хол
Виктория Довгань, ох и любишь же ты своим cвиным рылoм по помойкам шариться и всякое гoвнo жрать. Боты из cвинoй сотни даже над никами не замарачиваются. Один запостил гoвно, другой репостнул и в конечном итоге чмoшнaя Довгань тащит эти помои на oбocpaтель. Молодец, отрабатываешь свои 13 тысяч гривен.
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Хо Хол
Хо Хол
Автор высера Vіtаuskаs - в твиттере с декабря 2014 года, 128 тысяч твитов за 5 лет, 68 твитов в день. Простой пользователь твиттера.
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