Всі померли за два тижні: COVID-19 призвів до загибелі цілої родини

У Великобританії сім'я з трьох осіб померла від коронавірусу протягом двох тижнів одне за одним.

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Так, спершу після ускладнень від хвороби померли 84-річний Кіт МакВікар і його 82-річна дружина Джин, а незабаром після цього з'явилися симптоми й у їхньої доньи Джейн, якій було 62 роки, повідомляє Daily Mail.

"З сумним жалем кажу, що Джейн програла свою битву за життя... Втративши половину своєї сім'ї протягом двох тижнів, відчуваю, що хтось розрізав мене і вкрав моє серце. Так неправильно", – згодом написав у соцмережах її 60-річний брат Річард .

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За його словами, перед своєю смертю Джейн, колишній кримінальний аналітик поліції Стаффордшира, розмістила у Facebook декілька повідомлень, закликаючи друзів дотримуватися заходів соціального дистанціювання.

Вона навіть поміняла свою фотографію на профілі: "Залишайся вдома, це може врятувати життя".

У Британії COVID-19 призвів до загибелі цілої родини dailymail.co.uk

"Це схоже на фільм жахів для всіх нас", – прокоментував Річард те, що йому довелося поховати одне за одним одразу трьох рідних людей.

Він підкреслив, що поки невідомо, чи були у батьків і сестри будь-які проблеми зі здоров'ям, які сприяли тому, що вони не змогли побороти коронавірус.

У Британії COVID-19 призвів до загибелі цілої родини dailymail.co.uk

Річард МакВікар (праворуч) втратив батьків і сестру через коронавірус dailymail.co.uk

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