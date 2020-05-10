Всі місця зайняті: пасажир показав, як порушують правила карантину в літаках. Фото

Американська авіакомпанія United Airlines не дотримується політики соціального дистанціювання пасажирів на своїх рейсах в період пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив у Twitter один з головних кардіологів Медичного центру Сан-Франциско доктор Етан Вайсс. Він зробив селфі на борту багатолюдного рейсу Нью-Йорк – Сан-Франциско 9 травня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У літаках United Airlines не дотримуються дистанції

"Я думаю, United Airlines послаблює свою політику соціального дистанціювання в ці дні? Кожне сидіння заповнене в цьому Boeing 737... Після цього разу я ще довго нікуди не полечу", – написав він під знімком.

Також Вейсс опублікував повідомлення від авіакомпанії, яке він отримав 30 квітня. У ньому йдеться про "автоматичне блокування проміжних місць", щоб пасажири могли знаходитися подалі один від одного.

Однак фото показало, що багато середніх місць на борту літака були зайняті.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL - Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

Also I guess a lot has changed in 10 days pic.twitter.com/mIPdxL13KZ - Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

Як дізнався OBOZREVATEL, українці зможуть літати в інші країни не раніше вересня. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, в окремі країни – Єгипет, Туреччину та інші. Але в кінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.

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