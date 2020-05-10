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10 травня • оновлено в 19:26
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Всі місця зайняті: пасажир показав, як порушують правила карантину в літаках. Фото

1.6т
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Американська авіакомпанія United Airlines не дотримується політики соціального дистанціювання пасажирів на своїх рейсах в період пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив у Twitter один з головних кардіологів Медичного центру Сан-Франциско доктор Етан Вайсс. Він зробив селфі на борту багатолюдного рейсу Нью-Йорк – Сан-Франциско 9 травня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У літаках United Airlines не дотримуються дистанції

У літаках United Airlines не дотримуються дистанції

"Я думаю, United Airlines послаблює свою політику соціального дистанціювання в ці дні? Кожне сидіння заповнене в цьому Boeing 737... Після цього разу я ще довго нікуди не полечу", – написав він під знімком.

Також Вейсс опублікував повідомлення від авіакомпанії, яке він отримав 30 квітня. У ньому йдеться про "автоматичне блокування проміжних місць", щоб пасажири могли знаходитися подалі один від одного.

Однак фото показало, що багато середніх місць на борту літака були зайняті.

Як дізнався OBOZREVATEL, українці зможуть літати в інші країни не раніше вересня. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, в окремі країни – Єгипет, Туреччину та інші. Але в кінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.

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Тема
Коронавірус
Місце
США
Теги
карантин літак вірус
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