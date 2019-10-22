"Всі ми – воїни!" Лукашенко запанікував через небезпеку на кордоні Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуація біля кордонів країни загострюється.

Про це він сказав 22 жовтня на врученні державних нагород військовослужбовцям Служби безпеки президента, підкресливши, що служба повинна зробити все, щоб захистити країну, передає прес-служба білоруського лідера.

"Замість пояса добросусідства, який ми пропонуємо, вимальовується дуга нестабільності. І в цій ситуації ви повинні зробити все, щоб навіть не дати приводу деструктивним силам зруйнувати мир, створений на цій землі", - сказав президент.

Олександр Лукашенко Белта

Лукашенко уточнив, що в разі агресії проти держави, "всі ми - воїни елітного підрозділу, і наше завдання - бути попереду всіх підрозділів, щоб захистити країну, батьківщину і громадян".

"Пам'ятайте, що у вас повинні завжди бути чисті руки, світлі, чисті обличчя і очі. Тому що це не тільки ваші руки і очі. Це і руки, і очі президента, глави держави", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

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