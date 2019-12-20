Всі контакти й ID: в мережу злили особисті дані мільйонів користувачів Facebook

У мережі з'явилися дані понад 267 мільйонів користувачів Facebook. Більшість серед потерпілих – це жителі США.

Про витік стало відомо в результаті дослідження компанії Comparitech і фахівця в сфері кібербезпеки Боба Дяченка. Про це повідомляється на сайті компанії.

Уточнюється, що "злитими" виявилися такі особисті дані користувачів, як імена, телефони та ID їхніх сторінок у зазначеній соцмережі.

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У мережі з'явилися дані більш ніж 267 мільйонів користувачів Facebook Аkket.com

"Щойно Дяченко виявив базу, він довів до відома інтернет-провайдера сервера. Нині база недоступна", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що перед блокуванням посилання на базу було опубліковане на одному з хакерських форумів. Експерти вважають, що кіберзлочинці могли користуватися нею для масової розсилки SMS-спаму і фішингових атак.

"Фахівці не встановили, як саме були зібрані дані, що опинилися в мережі. Передбачається, що хакери могли скористатися скрейпінгом (технологією отримання даних із вебсторінок)", – кажуть у компанії, додаючи, що зловмисники могли скористатися слабким місцем у системі безпеки соцмережі.

Водночас представники Facebook поспішили заявити, що, на їхню думку, ця інформація була отримана до того, як вони вжили додаткових заходів щодо захисту персональних даних користувачів.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися 419 мільйонів телефонних номерів користувачів Facebook. Сервер з контактами, які прив'язані до акаунтів соцмережі та ІD цих акаунтів, перебував у відкритому доступі.

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