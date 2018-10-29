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ПолітикаЕкономіка

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''Усі готуються до війни'': Гозман повідомив про настрої в Росії

10.2тЧитати матеріал російською

Заява представника МЗС Росії Андрія Білоусова про підготовку війни з США не відображає рівень готовності країни до війни, але створює небезпеку для можливого військового протистояння.

"По-перше, до війни готуються всі країни. Якщо військовий якоїсь країни не готується до війни, то його варто звільняти з "вовчим" квитком. По-друге, пан Білоусов, звичайно, високопоставлена людина, але не він приймає рішення про війну і мир", — сказав у коментарі OBOZREVATEL президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

А по-третє, як каже опозиціонер, подібні заяви не тільки відображають складну міжнародну обстановку, але і атмосферу всередині Росії, де всі вважають, що навколо самі вороги.

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"Тут небезпека не в тому, що Білоусов сказав, що "готуємося до війни, отже, готуємося до війни", а в тому, що за такого настрою, який у нас є, агресивні, тверді, ризиковані, авантюрні дії стають більш можливими. І, відповідно, різко зростає небезпека якихось військових інцидентів і військового протистояння, ось в цьому справа", — каже він.

Що стосується подальшої реакції Америки на такі гучні вислови та можливості погіршення відносин між країнами, Гозман відповів: "Є такий чудовий вислів: "Мокрому дощ не страшний". Гірше не буде".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США провів розвідувальний політ вздовж Криму і Краснодарського краю.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Галицький Данило
Галицький Данило
Судя по спирали исторического витка, Рассея уже в начальной стадии гражданской войны! Да и готовится к войне то вообще не надо, назовите время когда это образование не воевало хотя бы год? Нет такого периода! А теперь самое время покошмарить друг дружку, так как за пределами ну очень сильно начали давать по зубам и если начнут ну очень сильно выбрыкивася, выбют зубы и даже не будут упаковывать в деревянные макентоши, оставят падольщикам, им ведь тоже кушать хочетсо. Ах, да, про ,,рай'' забыл. Гундяй с Путькой, вам кацапчеги в помощь!
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3
2
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Галицький Данило, НАТА вам поможет. Тебе дадут парабеллум.
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0
0
ефимов владимир
ефимов владимир
В окружении гозмана все всегда с кем-нибудь воюют
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3
Концевой Сергей
Концевой Сергей
Гитлер тоже считал себя всемогущим.
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3
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Шур Григорий
Шур Григорий
Концевой Сергей, ты про Порошенко и его великую армию?
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