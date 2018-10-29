''Усі готуються до війни'': Гозман повідомив про настрої в Росії

Заява представника МЗС Росії Андрія Білоусова про підготовку війни з США не відображає рівень готовності країни до війни, але створює небезпеку для можливого військового протистояння.

"По-перше, до війни готуються всі країни. Якщо військовий якоїсь країни не готується до війни, то його варто звільняти з "вовчим" квитком. По-друге, пан Білоусов, звичайно, високопоставлена людина, але не він приймає рішення про війну і мир", — сказав у коментарі OBOZREVATEL президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

А по-третє, як каже опозиціонер, подібні заяви не тільки відображають складну міжнародну обстановку, але і атмосферу всередині Росії, де всі вважають, що навколо самі вороги.

"Тут небезпека не в тому, що Білоусов сказав, що "готуємося до війни, отже, готуємося до війни", а в тому, що за такого настрою, який у нас є, агресивні, тверді, ризиковані, авантюрні дії стають більш можливими. І, відповідно, різко зростає небезпека якихось військових інцидентів і військового протистояння, ось в цьому справа", — каже він.

Що стосується подальшої реакції Америки на такі гучні вислови та можливості погіршення відносин між країнами, Гозман відповів: "Є такий чудовий вислів: "Мокрому дощ не страшний". Гірше не буде".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США провів розвідувальний політ вздовж Криму і Краснодарського краю.