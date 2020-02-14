"Всі були шоковані": Лаврова і Помпео спіймали на позаплановій зустрічі в Мюнхені

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в п'ятницю, 14 лютого, зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео в Мюнхені (Німеччина), де проходить щорічна конференції з безпеки.

Про це з посиланням на джерело в російській делегації повідомляє "РИА Новости". "У Мюнхені відбулася коротка зустріч Лаврова з Помпео", – зазначив співрозмовник.

Підлегла Лаврова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила переговори, опублікувавши фото з кулуарів.

Помпео зустрівся з Лавровим у Мюнхені Facebook Марії Захарової

"Помпео вийшов від Лаврова, вимовивши на весь коридор "Good luck". Всі, хто стояв біля російської переговорної кімнати були шоковані. Мало кому зараз американці бажають чогось хорошого", – написала вона в Facebook.

Лаврова і Помпео спіймали на позаплановій зустрічі в Мюнхені voanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Мюнхенській конференції безпеки перша заява була присвячена Україні. Крім того, учасники заходу погодили 12 кроків, які допоможуть посиленню безпеки на території нашої держави, а також в євроатлантичному регіоні.

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