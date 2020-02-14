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14 лютого • оновлено в 18:15
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"Всі були шоковані": Лаврова і Помпео спіймали на позаплановій зустрічі в Мюнхені

1.2т
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров в п'ятницю, 14 лютого, зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео в Мюнхені (Німеччина), де проходить щорічна конференції з безпеки.

Про це з посиланням на джерело в російській делегації повідомляє "РИА Новости". "У Мюнхені відбулася коротка зустріч Лаврова з Помпео", – зазначив співрозмовник.

Підлегла Лаврова, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила переговори, опублікувавши фото з кулуарів.

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Помпео зустрівся з Лавровим у Мюнхені

Помпео зустрівся з Лавровим у Мюнхені

Facebook Марії Захарової

"Помпео вийшов від Лаврова, вимовивши на весь коридор "Good luck". Всі, хто стояв біля російської переговорної кімнати були шоковані. Мало кому зараз американці бажають чогось хорошого", – написала вона в Facebook.

Лаврова і Помпео спіймали на позаплановій зустрічі в Мюнхені

Лаврова і Помпео спіймали на позаплановій зустрічі в Мюнхені

voanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Мюнхенській конференції безпеки перша заява була присвячена Україні. Крім того, учасники заходу погодили 12 кроків, які допоможуть посиленню безпеки на території нашої держави, а також в євроатлантичному регіоні.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Сергій Лавров Майк Помпео Марія Захарова
Місце
Україна
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ефимов владимир
ефимов владимир
Все российские СМИ об этом пишут.
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hunt andres
hunt andres
Фсе! У щеневмерликов рванули пердаки)))
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Свиньи, гоу Помпео на "Миротворец"!
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