Проведение помилования или общей амнистии характерно для всех мирных договоров, которыми заканчивались войны или вооруженные конфликты после Второй мировой войны, когда был установлен новый миропорядок и создана новая система международных отношений и международного права.

Все мы помним кровавые войны на территории бывшей Югославии, которые сопровождали процесс распада СФРЮ на отдельные государства, границы которых должны были проходить по административным межам бывших республик югославской федерации. Первой была десятидневная война в Словении в 1991 г. В результате военных столкновений погибло около пяти десятков людей этой двухмиллионной республики. Югославская Народная Армия таки вышла из территории Словении, сконцентрировав свои силы в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Широкомасштабная война в Хорватии началась в 1991 г. и закончилась в 1995 г., унеся 20 тысяч жизней на хорватской территории. Если взять количество жертв в Хорватии в пересчете на душу населения страны, то при хорватском сценарии развития событий, в Украине должно было бы погибнуть 220 тысяч человек, а по боснийскому сценарию, который имел более катастрофический характер, это все 1,2 млн.чел.

Позже в двухмиллионной Македонии конфликт унес жизни 250 человек, а бои в Косово, которое тоже насчитывало около 2 млн. чел., имели результатом 13,5 тыс. человек погибшими. Все конфликты в бывшей СФРЮ закончились одним результатом – административные границы бывших югославских республик стали государственными границами новообразованных государств на пост югославском пространстве. Лишь автономный край Косово, который был в составе Сербии, имея в населении 92% албанцев, провозгласил независимость и был признан большинством стран международного сообщества. Украина, учитывая крымскую проблематику, независимость Косово не признала.

Хорватия в 1995 г. большую часть территорий освободила военным путем, а затем меньшую часть путем политико-дипломатических договоренностей, посредством заключенного Эрдутского мирного соглашения (12.11.1995 г.), которое где-то созвучно Минским соглашениям. Нужно понимать, что это соглашение было подписано хорватским премьер-министром Хрвое Шариничем и представителем так называемой "Сербской Краины" (сепаратистское территориальное объединение на хорватской территории в 1991-95 гг.) Миланом Миловановичем, в присутствии спецпредставителя Генсека ООН Турвальда Столтенберга и посла США в Хорватии Питера Гелбрайта.

В период 1991-1995 гг. Хорватия провела три общие амнистии для боевиков. Как объясняли мне, как послу Украины в РХ, хорватские политики, которые в то время принимали это решение, у них была простая логика его имплементации : во-первых, амнистию дает всегда сторона, которая победила в войне или вооруженном конфликте, а значит Хорватия сразу демонстрировала свое превосходство над сепаратистами, во-вторых, решение об амнистии было серьезным деморализующим фактором среди боевиков, ибо на протяжении всей войны каждый из них раздумывал о своем будущем, а хорватская сторона предлагала, что каждый сепаратист, если он не совершил военного преступления, имеет реальную перспективу проживания в стране по окончании войны без привлечения к судебной ответственности. Ну и наконец, согласно международным обязательствам Республики Хорватии, амнистии не подлежали военные преступники и лица, совершившие преступления против человечества и человечности. Так что каждый подозреваемый за военные преступления должен был отвечать за свои действия перед судом.

Как говорили мои высокопоставленные хорватские собеседники, не все в обществе с радостью принимали такое решение. Вместе с тем, политическое руководство страны во главе с президентом РХ Франьо Туджманом настояло на проведении трех амнистий, и как показала история, было абсолютно правым.

Хотел бы также напомнить, что все три раза Хорватия давала всеобщую амнистию боевикам добровольно, а не по каким-то международно-правовым обязательствам.