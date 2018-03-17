Ну, от... Треба каятись

Я тут кілька днів пояснюючи, що реакція Великобританії і світу на ситуацію з отруєнням Скрипаля значно серйозніша, ніж може здаватися вітчизняним апологетам знаменитої фрази "не той тепер Лондон, річка-Темза не та", припустився серйозної помилки.

Я стверджував, що все серйозно, але війна через це не почнеться.

Помилився.

Може початися. Власне, схоже, вже почалась.

Звичайно, можна висловлювати безкінечне нерозуміння важливості для британців фрази, що королівська родина не відвідуватиме ЧС з футболу в Росії. Ну, немає у нас королівської родини, немає і сотої долі відчуття гордості і відповідальності за свою державу і її символи, які мають британці. Власне, у нас сама влада найбільше і зневажає ті символи державності. То де вже простому українському експерту зрозуміти значення словосполучення "члени королівської родини"?

Можна хіхіхати про 23 висланих дипломата.

Але все значно і значно серйозніше і гірше.

Перш за все, міністр закордонних справ Великобританії напряму звинуватив в організації замаху на Скрипаля президента Путіна.

Новини Токсичный инструмент Кремля

Раніше США і Великобританії вже застосували до російської владної еліти підхід, як до ОЗУ - обіцяючи арештовувати усе, що їм належить.

Тепер же Великобританія нарешті вголос назвала пахана цього ОЗУ.

Уривки інформації про заходи економічного впливу чи то надихають, чи захоплюють, чи то жахають. Британці мають намір арештовувати будь-які російські державні активи, які могли бути застосовані для організації нападу, включно з літаками Аерофлоту, на яких могли прибувати виконавці злочинів.

Як заявив один поважний британський експерт, "ми заберемо у них все, що не прибите до підлоги цвяхами".

А це вже і є війна. Поки економічна і правова.

Тому Путін може хоч Сталінські премії повиписувати авторам анімації про ядерні ракети. Не ті він мультики дивився. Ой, не ті.

І, схоже, вкотре прорахувався з реакцією світу. Старіє. Тєряєт билую льогкость.

Ну, нічого, теплий плед йому і в камеру передадуть.