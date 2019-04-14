Все ж таки замах? З'ясувалися нові деталі ДТП із послом України в Лондоні

Правопорушника, який навмисно протаранив в Лондоні автомобіль посла України Наталії Галібаренко, взяли під варту за замах на вбивство.

Про це повідомляє прес-служба Скотланд-Ярду. Його також чекає примусове лікування відповідно до Закону про психічне здоров'я.

"Чоловік у віці 40 років був заарештований за підозрою в замаху на вбивство співробітників поліції і нанесенні збитку", – відзначили в штаб-квартирі британської поліції.

Місце ДТП Twitter Hiroki Katatyama

Стало відомо, що в якості запобіжного заходу його спочатку доставили в центральну лікарню Лондона, проте було встановлено, що чоловік не отримав ніяких травм при затриманні. Його взяли під варту у центральній поліцейській дільниці Лондона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами очевидців, чоловік, який врізався в машину посла України, кілька годин поспіль голосно включав в своєму авто українську музику.

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