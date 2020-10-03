Все вирішать 48 годин – Білий дім про стан Трампа

Юрій Сергієнко Світ 22:29, 3.10.2020 Оновлено: 23:10, 3.10.2020

Наступні 48 годин стануть критично важливими для президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус і був госпіталізований.

Глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави держави в п'ятницю був тривожним, передає Associated Press.

Заяву в Білому домі зробили після того, як в ЗМІ з'явилася інформація, що перед госпіталізацією Трамп отримував кисневу підтримку.

При цьому лікар Трампа Шон Конлі на брифінгу заявив, що президент "відчуває себе добре", а лікарі задоволені прогресом у боротьбі з хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у президента США Дональда Трампа виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд.

Також були оприлюднені кадри палати, в якій президент перебуватиме. Перед тим, як відправитися в госпіталь, Трамп записав відеозвернення.

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