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27 грудня • оновлено в 09:48
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Все в крові й моторошні крики: пасажири розповіли подробиці аварії літака в Казахстані

4.1т
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Пасажири, яким пощастило вижити після катастрофи літака Bek Air у Казахстані, розповіли про те, як розбився лайнер.

За їхніми словами, внаслідок падіння повітряного судна постраждали безліч людей, а весь салон був у крові. Слова однієї з потерпілих передає Mash.

"Під час тряски почало все падати: багаж, не багаж. Крики. Хтось виламав двері аварійні й усі вибігли", – розповіла Гульнара Кошенова.

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Вона стверджує, що перед інцидентом літак сильно трусило. Після зіткнення зі стіною салон заповнив дим.

"Діти були, зламані руки, ноги, кров. Всі розбіглися просто... Все в крові", – додала пасажирка.

У Казахстані розбився літак

У Казахстані розбився літак

МВС Казахстану

Інший пасажир розповів, що коли літак набрав висоту, крило почало розхитуватися, а потім він впав на будинок. Люди вилазили по обледенілому крилу через вікно й допомагали витягувати інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали перші фото й відео з місця катастрофи літака в Казахстані.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Катастрофа літака в Казахстані
Місце
Казахстан Алма-Ата
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