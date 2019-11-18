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18 листопада • оновлено в 08:06
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Все у вогні! Гонконг охопили запеклі бої. Фото і відео

4.9т
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У Гонконзі в ніч на 18 листопада спалахнули запеклі бої біля будівлі Політехнічного університету, де забарикадувалися близько двохсот протестувальників студентів.

Поліція потрапила в приміщення після штурму кампусу, який тривав всю ніч, передає The Associated Press. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників і провели масове затримання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)

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Повідомляється, що мітингувальники підпалили пішохідний міст, який з'єднує станцію метро і кампус університету. Також в мережі показали, як бронемашину спецназу закидали "коктейлями Молотова".

Інформація про загиблих, поранених, а також кількість затриманих не надходила.

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу

Thomas van Linge

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
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семенов Александр
семенов Александр
"Всё в огне!... Представляю сколько рагулей сейчас ностальгически вздыхают. по жженым покрышкам и грядкам на Майдане
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
семенов Александр, свинья ты бешеная!
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Сорос китайский выучил.
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