Все у вогні! Гонконг охопили запеклі бої. Фото і відео

У Гонконзі в ніч на 18 листопада спалахнули запеклі бої біля будівлі Політехнічного університету, де забарикадувалися близько двохсот протестувальників студентів.

Поліція потрапила в приміщення після штурму кампусу, який тривав всю ніч, передає The Associated Press. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників і провели масове затримання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)

Повідомляється, що мітингувальники підпалили пішохідний міст, який з'єднує станцію метро і кампус університету. Також в мережі показали, як бронемашину спецназу закидали "коктейлями Молотова".

Інформація про загиблих, поранених, а також кількість затриманих не надходила.

#HongKong : the entrance to #PolyUniversity is burning pic.twitter.com/wu17Duqqgw

Jesus! An armoured vehicle of the #HongKong police tries to break into the Poly University gets literally bombarded with molotov cocktails pic.twitter.com/NDybGIXNIs