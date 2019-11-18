Все у вогні! Гонконг охопили запеклі бої. Фото і відео

У Гонконзі в ніч на 18 листопада спалахнули запеклі бої біля будівлі Політехнічного університету, де забарикадувалися близько двохсот протестувальників студентів.
Поліція потрапила в приміщення після штурму кампусу, який тривав всю ніч, передає The Associated Press. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників і провели масове затримання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)
Повідомляється, що мітингувальники підпалили пішохідний міст, який з'єднує станцію метро і кампус університету. Також в мережі показали, як бронемашину спецназу закидали "коктейлями Молотова".
Інформація про загиблих, поранених, а також кількість затриманих не надходила.
Запеклі бої спалахнули в Гонконгу
Thomas van Linge
Запеклі бої спалахнули в Гонконгу
Thomas van Linge
Запеклі бої спалахнули в Гонконгу
Thomas van Linge
Запеклі бої спалахнули в Гонконгу
Thomas van Linge
Запеклі бої спалахнули в Гонконгу
Thomas van Linge
Запеклі бої спалахнули в Гонконгу
Thomas van Linge
#HongKong : the entrance to #PolyUniversity is burning pic.twitter.com/wu17Duqqgw- Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019
#HongKong : entire staircase burning down at #PolyUniversity pic.twitter.com/ecynMvgyXI- Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019
Jesus! An armoured vehicle of the #HongKong police tries to break into the Poly University gets literally bombarded with molotov cocktails pic.twitter.com/NDybGIXNIs- Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019
#HongKong : police have reportedly fired 2 live rounds to disperse protesters around #PolyU pic.twitter.com/MKCRmCdvkO- Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Протести в Гонконзі спалахнули ще влітку через проект закону, який дозволить екстрадувати людей за запитом влади Китаю.
12 серпня влада КНР стягнули збройні сили до Гонконгу.
В кінці серпня поточного року там сталися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.
В середині вересня поліція Гонконгу застосувала проти учасників чергової хвилі протестів водомети.
У жовтні на кровопролитному протесті помітили український прапор.
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