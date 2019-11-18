Все у вогні! Гонконг охопили запеклі бої. Фото і відео

У Гонконзі в ніч на 18 листопада спалахнули запеклі бої біля будівлі Політехнічного університету, де забарикадувалися близько двохсот протестувальників студентів.

Поліція потрапила в приміщення після штурму кампусу, який тривав всю ніч, передає The Associated Press. Силовики застосували сльозогінний газ і водомети проти мітингувальників і провели масове затримання. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану)

Повідомляється, що мітингувальники підпалили пішохідний міст, який з'єднує станцію метро і кампус університету. Також в мережі показали, як бронемашину спецназу закидали "коктейлями Молотова".

Інформація про загиблих, поранених, а також кількість затриманих не надходила.

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу Thomas van Linge

Запеклі бої спалахнули в Гонконгу Thomas van Linge

Jesus! An armoured vehicle of the #HongKong police tries to break into the Poly University gets literally bombarded with molotov cocktails pic.twitter.com/NDybGIXNIs - Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019

#HongKong : police have reportedly fired 2 live rounds to disperse protesters around #PolyU pic.twitter.com/MKCRmCdvkO - Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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