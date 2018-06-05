"Все повернути Росії": Соловйов націлився на окупацію нових територій України

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив окупацію Донбасу і Криму предметом цинічного жарту, заявивши, що Україні пора віддати Росії решту територій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Це сталося під час його діалогу з президентом Фонду "Інститут регіональних проектів і законодавства" Борисом Надєждіним в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Так, співрозмовник пропагандиста зазначив, що перед виборами нинішньому президенту України Петру Порошенку додало б політичних балів повернення захоплених Криму і Донбасу, проте це навряд чи вдасться.

У відповідь на це Соловйов у властивій йому манері вирішив "дотепно" висловитися, в черговий раз продемонструвавши імперські замашки його кремлівських кураторів.

"Чому? Ну, Росії Крим він уже повернув. Тобто, зараз ви хочете, судячи з усього, щоб він Донбас повернув? Ну, чого зупинятися! Так можна все повернути Росії!" - посміхаючись, висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов обурився тим, що анексію Криму на Заході сприйняли більш негативно, ніж війну в Югославії, і висвітлив її як вимушений захід країни-агресора.