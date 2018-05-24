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ПолітикаЕкономіка
Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

Все понимают истину, кроме президента

10.8тЧитати новину російською

Наш президент, конечно, же психически болен, потому что намеренно или нет, но живёт в параллельной реальности, которую считает единственно верной, несмотря на то, что уже доказано, что это враньё.

Комиссия сената по русскому вмешательству в выборы дала чёткий, официальный ответ своему расследованию - да вмешательство было.

Все главы всех разведок и безопасности бывшие и настоящие, утверждают, что русские занимались и занимаются нашими выборами, чтобы склонить их в ту или иную сторону - в данном случае в сторону Трампа.

Уже новый председатель Госдепа (бывший директор ЦРУ), Помпео заявляет, что нет никакого Deep State, которое якобы ведёт войну с президентом. Все члены кабинета знают, что Трамп опасный самодур и психопат, но либо боятся выйти против него, либо считают, что тихой сапой они его смогут контролировать.

Но президент строчит твиты, поднимает народную волну и даже нанимает публичных спикеров в свою пользу, типа Джулиани, которые где угодно, вещают, что Трамп прав. То есть враньё и больные иллюзии этого психопата на кресле президента, признаются его сторонниками за чистую монету и воспринимают всю лавину информации, которая утверждает обратное, за попытки свалить любимого лидера.

Новини
Какого х*ена за это должны платить американцы?

И это именно с чем, мы идём на выборы 2018 года и выборы 2020 года. Трамп будет создавать среди его сторонников, фон, что он один борется с какой-то неведомой вражеской силой, внутри нашего правительства и доверять можно только ему одному и НИКОМУ БОЛЬШЕ. Разумеется, те кто любят Трампа, несмотря ни на что, купятся на эту полнейшую ересь и будут голосовать за него и дальше. И надо переставать делать попытки убедить их в обратном. Этот костяк избирателей не исправит ничто и никак. Вместо этого вменяемым людям, нужно предлагать адекватную, умную и понимающую народные нужды, альтернативу. И альтернатива эта не должна быть везде по стране откровенно левая как в Сан-Франциско - основное количество населения именно хотят умеренные подходы и не надо делать попытки сделать их более левыми, чем они есть. Это сработает только один раз.

Но то, что нужна срочная оппозиционная партия и лидеры в Конгрессе, которые начнут очень внятно и вместе с тем просто на каждый перл этого президента выдавать очень нелестные реакции и называть вещи своими именами: враньё - враньём; идиотизм- идиотизмом; фабрикации- фабрикациями, мне яснее ясного. Пока не будет противовеса этому потоку лжи и фабрикаций, этот беспредел во власти будет продолжаться. И эта оппозиция будет там не для этого, полностью иллюзорного импичмента, которого не будет, а именно для того, чтобы в течении 2х последующих лет, блокировать тот идиотизм, который исходит из Белого дома сегодня.

Новини
Это стыд и позор для США!

Также, так как мы живём в обществе и времени, когда не хотят слышать политкорректность, то я считаю, нужно не заменять слово "враньё", словом "неточность". И не менять слово "психопат", на "эмоциональный". И уж точно не заменять фразу "выдуманные иллюзии", на фразу "альтернативные факты"

Только называя этого президента прямо в глаза - лжецом, психопатом и человеком фабрикующим то, что выгодно только ему одному и вредит стране в целом, можно свалить и заставить мыслить эту серую массу. Время мягких разговоров прошло. Ситуация не улучшается никак. Более того, если какой-то враг США ставил на Трампа, то ставил правильно - никогда в жизни не было такого бардака в правительстве как сегодня. И с этим нужно активно бороться именно за счёт нашего активного голосования.

Идут праймериз в партиях в этом году - идите и голосуйте. У демократов может в праймериз голосовать любой, даже без партийной принадлежности. У республиканцев не знаю. Но никого не повернут назад от избирательного участка, если они захотят участвовать. Знайте свои права - никто не имеет права спрашивать ваши документы на участке, если вы зарегистрированы. Голосование проходит только в одном физическом месте, а не на интернете или в нескольких местах. Думайте, за кого вы бросаете свои голоса.

Иного пути не вижу. Вот как то так.

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Автор
Олександр ФлінтОлександр Флінт
Тема
Політичні скандали в США
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
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