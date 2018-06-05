"Все погано": стало відомо про жорстку сварку Трампа і Макрона

Президенти США і Франції Дональд Трамп та Еммануель Макрон провели переговори з питань торгівлі та міграційної політики, але розмова двох лідерів пішла не за планом після того, як французький президент прямо розкритикував політику американського колеги.

Як пише CNN з посиланням на джерела, вони поговорили після того, як Сполучені Штати оголосили про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.

"Просто погано. Це було жахливо. Макрон гадав, що зможе висловлювати свою думку, спираючись на відносини. Але Трамп не може стриматися під такою критикою", - розповіло джерело після переговорів.

В той же час у заяві, опублікованій Єлисейським палацом за підсумками дзвінка, Макрон зазначив, що він "шкодує" через рішення США про мита, і це не тільки незаконно, але й помилково за багатьма аспектами.

Звіт Білого дому про розмову підтверджує, що Макрон і Трамп обговорювали торгівлю і міграцію.

"Обидва лідери обговорили міграційну проблему у Лівії і терміни її вирішення. Президент Трамп наголосив на необхідності відновлення балансу торгівлі з Європою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім готує зустріч Трампа і Путіна .