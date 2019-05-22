"Все піде, як Крим": у Соловйова влаштували "розділ" України в прямому ефірі

На передачі у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова влаштували обговорення перетворення України на федерацію з подальшим приєднанням до Росії.

Таку ідею висунув затятий прихильник путінського режиму, громадський діяч з Ізраїлю Яків Кедмі. Злочинний план він озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Рішення проблеми Донбасу – це функція вирішення проблеми України, перетворення України на федеративну державу з визнанням суверенітету Донбасу і кожного суб'єкта. Але Україна ж цього не витримає. На наступний же день після того, як вона стане федеративною, всі ці суб'єкти від Одеси і далі підуть тільки в одному напрямку – в кримському. Не захочуть вони бути в цьому неподобстві, яке називається держава Україна. І цього ніхто не дасть", – висловився українофоб.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Його підтримав і ведучий шоу, скандальний Володимир Соловйов. Він запропонував підштовхнути Україну до приєднання до Росії прикладом Донбасу, який нібито став зразком ідеалів Майдану.

"Якщо на Донбасі створять умови, і це вже завдання нашої країни, для економічного, культурного розвитку, розвитку людського потенціалу, тоді решта України подивиться і скаже – виявляється, ось де реально вимоги Майдану були виконані, ось де знищена влада олігархів і корупціонерів! Нам треба ставитися до Донбасу зараз зовсім інакше. Ось як Крим перетворився на виставкову картинку. Донбасу треба дати можливість розвиватися і максимально себе реалізувати", – нахабно висловився Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше скандальний російський політик Володимир Жириновський похвалився відео, на якому він розрізає торт у вигляді карти України. Його йому подарували на день народження скандальні кремлівські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов.

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла на скандальну витівку лідера ЛДПР. Своє звернення до одіозного російського політика вона записала від імені Адольфа Гітлера і нагадала, що після такого його "д*па злипнеться навічно".

Однак Жириновський в черговий раз запропонував реалізувати свою божевільну ідею: розділити Україну на 10 частин заради її ж процвітання.

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