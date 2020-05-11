Влада Китаю зібралася протестувати на коронавірус усе населення Уханя

Дарина Дурова Світ 23:05, 11.05.2020 Оновлено: 23:09, 11.05.2020

Влада 11-мільйонного Уханя (Китай) планує протестувати на коронавірус COVID-19 усіх жителів міста всього за 10 днів.

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Про це повідомило агенство Reuters із посиланням на документ і два джерела, знайомі із ситуацією. Водночас представники органів охорони здоров'я Уханя не стали давати коментарі з цього приводу.

Згідно з документом, який потрапив у розпорядження журналістів, до 12 травня кожен район міста повинен представити детальний план тестування.

COVID-19 у Китаї
Ілюстрація

Нагадаємо, нещодавно в Ухані вперше за довгий час підтвердили нові випадки зараження COVID-19. Раніше місто вважався епіцентром нової інфекції.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, вчені заявили, що частіше заражаються коронавірусом COVID-19 і помирають від нього чоловіки, а не жінки, оскільки в них більш висока концентрація АПФ2 у крові.

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