Китай спокойно, по-деловому, без всякой шумихи а ля Маск тоже отправил свою миссию на Марс.

Рогозинский "батут" из "великой энергетической сверхдержавы" в этой гонке вообще не участвует.

Разве что, как Рогозин сам отлил в граните: "К созданию тяжелой российской ракеты для освоения Луны будут привлечены все мультипликаторы "Союзмультфильма".

Рогозин: "Пентагон доплачивает Маску, сам Маск демпингует на рынке запусков ракет, чтобы выдавить Россию с этого рынка, а Россия не может конкурировать в таких условиях".

Судя по всему, России, как, в свое время, и СССР, вечно Пентагон мешает.

Об Украине с ее прошлым потенциалом и говорить нечего.

Гонка за Марс вошла в финальную стадию.

На пыльных тропинках далеких планет

Останутся не наши следы.