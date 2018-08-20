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Все, кто демонстрировал "обнимашки" с Путиным, будут общаться со следователем

9.2тЧитати новину російською

Только что была убита собака Баскервиллей, Лестрейд возится с лежащим в обмороке сэром Чарльзом Баскервиллем, а Шерлок Холмс и доктор Ватсон, от избытка адреналина, отошли в сторону "до витру" и справляют малую нужду. Ватсон, в порыве чувств говорит своему другу:

— Холмс, вы – самый выдающийся сыщик. Вы – совершенно необыкновенный человек. Даже сейчас, после этого ужасного приключения, моя струя звучит звонко, по-мальчишески, а ваша –глухо и солидно!

— Элементарно, Ватсон! Вы ее делаете мне на калошу, а я вам – на плащ.

Старый совковый анекдот

Каждый проводит свои выходные так, как считает нужным. Путин считает нужным показать своему окружению, что он еще выездной и может спокойно потусить в Европе, например – на свадьбе австрийского министра. В общем, Австрия еще со времен позднего совка, а потом и его развала, служила перевалочной базой для множества казнокрадов. Тогда в Европе не принято было копаться в том, как разбогатели эти люди и не опасны ли они сами и их деньги для собственной страны. В общем, там образовалась целая прослойка лиц, которым удалось сколотить состояние на предоставлении услуг россиянам с мешками денег. Вот Путин и поехал по местам "боевой славы", где в лихие 90-е пролегали маршруты вывода первых миллиардов, нажитых непосильным путем. Челядь, безусловно, должна чувствовать, что царь еще не вышел в тираж и его куда-то приглашают, а он может бесстрашно туда поехать, не боясь оказаться где-то в районе Гааги.

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Даже если речь бы шла об очень близком человеке, то никто бы не узнал о том, что Путин присутствовал на его свадьбе. Достаточно вспомнить о том, что у него – две замужние дочки и наверняка он был на их свадьбах, но никто не снимал, как нацлидер там выплясывает или поет "Мурку". То же самое можно сказать и о его самых близких сподвижниках или вернее – подельниках. Они сами женились, женились их дети и, скорее всего, Путин присутствовал на этих мероприятиях, но опять же – об этом никто и ничего не знает. Здесь же было устроено унылое шоу, с показом этой геронтофилической порнографии в эфир.

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Тернистый путь в Гаагу…

В общем, Путину надо держать всех в узде, а для этого надо демонстрировать кнут и пряник. Что касается кнута, то дело Скрипалей хорошо демонстрирует, каким именно может быть плетка. Но только нагайкой дело не делается, а потому – нужен был пряник и вот его тоже продемонстрировали. Путин показал, что может спокойно ездить по странам НАТО, даже на свадьбу и даже невзирая на страшный портрет "молодой". В общем, более никакой смысловой нагрузки в этом свадебном генеральстве не было. Это австрийцы могли подумать, что Путин осчастливил своим присутствием фрау министр, а на самом деле, Путин посылает сигнал черни о том, что он уже в седле. Именно поэтому потом он отправился поговорить с Ангелой Меркель.

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Меркель під ковпаком російських спецслужб?

Говорят, что их встреча с глазу на глаз длилась более трех часов, и там поднимались темы об Украине, Северном потоке-2", Иране и Сирии. Если не читать российские СМИ, которые делают кипятком при одном упоминании Путина, а тем более, когда он за границей, то ситуация выглядит уныло. В самом деле, говорить с Меркель сейчас уже просто не имеет смысла. Германия постепенно утрачивает роль ядра ЕС, поскольку неспособна адекватно реагировать на глобальные вызовы. А именно это обстоятельство и дает право называть себя великой державой. Но Германия упустила свой шанс и теперь по всем упомянутым вопросам она не играет ведущей роли и даже отстранена от исполнения ролей второго плана.

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По всем этим вопросам Германия высказывает свое мнение, но не более, но решение вопросов уже вне ее компетенции. Это касается Украины, Сирии, а также – нового газопровода. Никаких решений, в обход Вашингтона, уже принять нельзя. Мало того, долгое время фрау Меркель была человеком, который запросто мог если не самостоятельно формировать повестку дня переговоров с РФ, то доносить до Путина консолидированную позицию Запада, но теперь очевидно, что и этой роли Берлин лишился. Теперь эти позиции доносятся по другим каналам и в другом режиме. Берлин утратил субъектность в этих переговорах и теперь любые встречи Путина с Меркель по определению не дадут никаких решений. Максимум на что они способны, так это – на обмен мнениями.

Но и с обменом, похоже, ладится все хуже. Дело в том, что репутация Путина не стоит на одном месте, а дрейфует в сторону большей токсичности. Дело идет к тому, что все, кто демонстрировал "обнимашки" с Путиным, будут общаться со следователем и подробно пояснять характер отношений с российским престарелым мафиози.

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Большой газовый блеф Кремля

Поскольку разговор был тет-а-тет, то никто толком не знает, о чем была речь на самом деле, но есть устойчивая практика встреч лидеров государств, проводящих переговоры. После их окончания, лидеры выходят к прессе с совместной пресс-конференцией. В этот раз ничего такого не было и они просто вышли из зала переговоров "и каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел – своей".

В любом случае, финальное фото (заглавное) выхода Меркель и Путина из места, где велись переговоры, слишком красноречиво для подробных комментариев. На лицах написано, что эти двое, как и Холмс с Ватсоном, сделали друг другу на калоши и плащ, но это уже не вызвало былого восторга. Очевидно, что эти нудные беседы обременительны для обоих сторон, а с выходом убойного пакета санкций, смысл в этих встречах может пропасть и вовсе. Тем не менее, для черни в РФ это будет подано, как прорыв куда-то или во что-то, и это – максимум на что теперь можно рассчитывать Путину.

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Місце
Росія
Джерело
Джерело:Линия обороны
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапам глубина чмошности нацлидера не важна, тупорылое быдло оргазмирует от того, что он хоть куда-то ездит, даже если в роли скомороха или манекена в рекламе продажи ботокса.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
степку Граф ,видать ,сильно отпердолил...вона как злобиться...)))))
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Графский Степан
Графский Степан
Конечно так и есть! Только хохложопые эксперты по фото могут определить точный результат переговоров))) Скажите хохложопые, а кто может помочь Германии вновь стать влиятельнымлидером ЕС? Уж не Украина ли?))
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Ukr Igore
Ukr Igore
Графский Степан, Та у тебе там шаман сидить поблизу з бубном.Чи він вже з тамбуріном?. Ну ти, вузькозадий, спитай у нього.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Графский Степан, Степа - вот тебе самому вполне понятна цель твоего пребывания на Обозревателе. Возможно, что за ЭТО неплохо платят. Но и тебе неизбежно надо будет платить. Чем? Поясню. Ты же извергашь из себя нечистоты, врешь, говоришь гадости по всякому поводу где надо и где не надо. И сам того не замечашь, что изменяешься ВНУТРИ. Ты постепенно незаметно для себя становишься гадким ВООБЩЕ. И по этой причине в жизни неибежно тебя ждут большие неприятности, потому что душонка у тебя становится такая же, как и твои отрыжки-опусы.
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