Так, ну смотрите, про "голосование 18 марта". Я пока лежал-болел, думал - на что мне эти итоги кажутся больше всего похожими? А вот на что: на последние безальтернативные выборы в СССР марта 1984 года (да-да, в СССР были ровно вот такие же "выборы").

Тогда с результатом в 99,95% победил "нерушимый блок коммунистов и беспартийных" во главе с генсеком Черненко (это на тех выборах безнадежно больного Черненко два бугая на руках поднесли к избирательной урне в полубессознательном состоянии, но он был настолько плох, что все равно с урной облажался). Кстати говоря, более 70% получили представители КПСС, а остальные проценты - вот эти самые "беспартийные" того времени, всякие сурайкины-титовы-собчак в нынешней версии. В сумме - 99,95%.

Чем были примечательны те "выборы"? Да ровно тем же, чем и эти: когда я спрашивал маму с папой, какой смысл голосовать, если не из кого выбирать, они говорили - "У тех, кто не голосует, на работе будут неприятности".

Чтобы вы лучше понимали нынешний расклад:

- Численность РЖД - 760 тысяч человек

- Численность Газпрома - 467 тысяч человек

- Численность Ростеха - более 450 тысяч человек

- Численность Роснефти - 295 тысяч человек

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Вы хорошо знаете, что всем сотрудникам этих компаний строго приказали прийти "проголосовать" 18 марта и жестко контролировали исполнение; только 4 эти компании - это 2 миллиона человек, или около 3% от "проголосовавших" 18 марта. И это еще не считая членов семей.

Помните, мы все время говорили с вами о проблеме огосударствления экономики? Что доля государства в ВВП превысила 70% и так далее. Ну вот и политические последствия этого не заставили себя долго ждать: раз все россияне работают на госпредприятиях, то обязаны "явиться" и "выбрать будущее". За огосударствлением экономики напрямую следует избирательная принудиловка.

Конечно, там были и другие факторы. Конечно, были жуткие накрутки явки и вбросы голосов, а Шпилькин оценивает завышение явки в 10 миллионов. Конечно, многие люди вполне искренне проголосовали за Путина про принципу "А за кого еще?" Я в 1984 году тоже спрашивал родителей и их знакомых, а почему они голосовали за тех советских депутатов, альтернативы которым на выборах не было, они примерно также и отвечали: ну а что, выбрать кого-то надо, а больше некого.

Так вот, комбинация вот этого беспрецедентного сгона избирателей и полного отсутствия альтернативы как раз и приводит нас в 1984 год (господи, дата-то какая говорящая) - к последним советским безальтернативным выборам, к модели которых мы практически полностью скатились.

В чем разница? В том что тогда никому и в голову не могло прийти топить за поход на такой "избирательный участок", устраивая истерику по поводу "гражданского долга", "нельзя сидеть на диване" и так далее. Все всё понимали, и на такие мысли покрутили бы пальцем у виска - да никто с ними и не выступал. А вот через 5 лет, в 1989 году, общество добилось проведения уже более открытых выборов, куда была допущена оппозиция, в 1990-м - еще более открытых, а в 1991-м - совсем прозрачных, где КПСС в итоге и проиграла.

Вот таких выборов надо добиваться, а не лить слезы по поводу очередного принудительно-рисованного результата "нерушимого блока коммунистов и беспартийных". Как это делать? Укреплять сеть региональных штабов агитации. Развивать свои СМИ. Подписываться на Навальный-лайв и всячески расшаривать его трансляции)) Ну и конечно, раздавать, раздавать и раздавать "Путин. Итоги. 2018" - мне уже рассказали далеко не одну историю про реальных людей, чье мнение об итогах правления Путина поменялось после прочтения этого доклада.

Давайте продолжать работать - мы многое сделали уже, и можем эту махину в итоге победить. А результаты "выборов" 2018 года потом точно также никто не вспомнит, как многие из вас ничего не знали о выборах 1984 года, о которых я написал в этом посте. Несмотря на полученную там генсеком Черненко и его камарильей рекордную "народную поддержку" (уже через несколько лет этот же народ свое мнение кардинально поменял).