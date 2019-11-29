"Все було так, як вони хотіли": мережу зворушили фото щасливих присмертних

Користувачів у мережі розчулила фотографія літнього американця, який вирішив востаннє випити пива в оточенні своїх рідних.
Про це пише ВВС. 87-річний Норберт Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою його улюблений напій. Його син Том сфотографував цю мить і виклав у мережу.
На фото відреагували тисячі людей. У Twitter світлина набрала понад 300 тисяч вподобайок.
Мережу зворушили фото щасливих присмертних
"Мій дідусь ніколи в житті особливо не скаржився на здоров'я. Але минулої неділі медики в лікарні зрозуміли, що справа наближається до завершення. В понеділок він зібрав нас усіх і повідомив цю новину. У вівторок ввечері ми сфотографувалися, а в середу він помер від раку товстої кишки четвертої стадії", – розповів онук Адам.
"Мій батько сказав, що дідусь просив захопити в лікарню пиво, і тепер, коли я дивлюся на цей кадр, я думаю, добре, що ми це зробили, – каже Адам. – Дідусь посміхається, тієї миті все було так, як він хотів".
ВВС
My grandfather passed away today.— Adam Schemm (@AdamSchemm) 21 ноября 2019 г.
Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW
У мережі підхопили ініціативу родини та почали також викладати знімки, які демонструють останню волю родичів, що помирають.
Так, Бен Ріггз з Індіанаполіса відреагував публікацією фотографії свого діда Леона Ріггза, на якій той у 86 років курить останню в житті сигару і востаннє п'є пиво.
Він розповів, що побачив фотографію Норберта Шемма у своїй стрічці у Twitter, і вона нагадала йому, як незадовго до смерті у 2015 році його дідусь теж попросив сім'ю виконати його останнє прохання.
"Я не видаляю зображення з телефону. Я знайшов свою і просто не міг не розмістити її у відповідь. Багато чого згадалося. Приємно було побачити, як хтось ще переживає останні хвилини щастя", – каже Бен Ріггз.
Бен розповів, що його дід страждав від хвороби Альцгеймера, у нього були серйозні провали в пам'яті, і вони з батьком вирішили, що дуже важливо виконати останнє бажання дідуся. Того дня, коли Леон Ріггз помер, Бен, його брати і їхній батько зустрілися, щоб вшанувати пам'ять і порадіти тому, що життя триває. Тоді вони зробили ще одне родинне фото.
I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA— Ben Riggs (@RenBiggs) 21 ноября 2019 г.
За трагічним збігом, батько Бена Майк помер наступного дня від зупинки серця. Бен каже, що обидві світлини, які стали останніми в житті його діда і батька, слугують йому розрадою.
ВВС
Бріджит Рейллі з Філадельфії відгукнулася на пост Адама Шемма, опублікувавши фото своєї бабусі Терези Міхан, яка померла в жовтні цього року від ниркової недостатності у віці 84 років.
"Коли мою бабусю помістили в хоспіс, ми знали, що їй залишилося недовго. Останні тижні її життя моя сім'я намагалася зробити, щоб у неї було все, що вона любить: суші, музика Френка Сінатри, лікер "Бейліс" і всі ми навколо неї. Перед самим кінцем вона попросила нас зробити загальне фото", – згадує Бріджит.
ВВС
Як писав OBOZREVATEL, п'ятирічна Люсі з Шотландії стала знаменитістю після того, як її мати опублікувала фотографії доньки у Facebook – перед першим днем у школі та після нього.
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