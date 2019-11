"Все було так, як вони хотіли": мережу зворушили фото щасливих присмертних

Користувачів у мережі розчулила фотографія літнього американця, який вирішив востаннє випити пива в оточенні своїх рідних.

Про це пише ВВС. 87-річний Норберт Шемм знав, що його час спливає, і попросив близьких зібратися в лікарні, прихопивши з собою його улюблений напій. Його син Том сфотографував цю мить і виклав у мережу.

На фото відреагували тисячі людей. У Twitter світлина набрала понад 300 тисяч вподобайок.

"Мій дідусь ніколи в житті особливо не скаржився на здоров'я. Але минулої неділі медики в лікарні зрозуміли, що справа наближається до завершення. В понеділок він зібрав нас усіх і повідомив цю новину. У вівторок ввечері ми сфотографувалися, а в середу він помер від раку товстої кишки четвертої стадії", – розповів онук Адам.

"Мій батько сказав, що дідусь просив захопити в лікарню пиво, і тепер, коли я дивлюся на цей кадр, я думаю, добре, що ми це зробили, – каже Адам. – Дідусь посміхається, тієї миті все було так, як він хотів".

My grandfather passed away today. Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

У мережі підхопили ініціативу родини та почали також викладати знімки, які демонструють останню волю родичів, що помирають.

Так, Бен Ріггз з Індіанаполіса відреагував публікацією фотографії свого діда Леона Ріггза, на якій той у 86 років курить останню в житті сигару і востаннє п'є пиво.

Він розповів, що побачив фотографію Норберта Шемма у своїй стрічці у Twitter, і вона нагадала йому, як незадовго до смерті у 2015 році його дідусь теж попросив сім'ю виконати його останнє прохання.

"Я не видаляю зображення з телефону. Я знайшов свою і просто не міг не розмістити її у відповідь. Багато чого згадалося. Приємно було побачити, як хтось ще переживає останні хвилини щастя", – каже Бен Ріггз.

Бен розповів, що його дід страждав від хвороби Альцгеймера, у нього були серйозні провали в пам'яті, і вони з батьком вирішили, що дуже важливо виконати останнє бажання дідуся. Того дня, коли Леон Ріггз помер, Бен, його брати і їхній батько зустрілися, щоб вшанувати пам'ять і порадіти тому, що життя триває. Тоді вони зробили ще одне родинне фото.

I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA