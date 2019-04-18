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Врятують жінки: знайдено спосіб уникнути ядерної війни

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У разі повної відсутності участі жінок у вирішенні ядерних питань імовірність ризикованої поведінки набагато вища, а ймовірність досягнення договірних угод нижча.

Дослідження, проведене Лондонським королівським товариством, показало, що в рамках змодельованих сценаріїв військових ігор чоловіки частіше демонструють зайву самовпевненість, ніж жінки, що вказує на ті переваги, які могли б отримати в разі повного представництва жінок на політичних посадах високого рівня, пише The Foreign Policy.

Це ж дослідження показало, що надмірна впевненість в умовах потенційного ядерного конфлікту, швидше за все, призведе до атаки ймовірного супротивника.

Дослідження в галузі миротворчої діяльності також вказують на те, що дія двосторонніх ядерних угод виявилася б більш ефективною, якщо розширити участь жінок у вирішенні цих питань. Участь у мирних переговорах груп громадянського суспільства, включаючи жіночі організації, дозволило б на 64% скоротити можливість провалу цих переговорів.

Врятують жінки: знайдено спосіб уникнути ядерної війни

ТСН

Проте на частку жінок припадає лише близько чверті всіх делегатів, що беруть участь у міжнародних переговорах про нерозповсюдження. Дослідження вказують на необхідність досягнення 30-процентного порогу участі жінок, після чого може відбутися зміна групової динаміки переговорів.

Новини
"Погрожують ядерною зброєю!" У США розповіли про порятунок України від Росії

Аналітичний центр "Нова Америка" провів опитування серед 23 високопоставлених жінок-політиків США, які мали досвід участі в ядерних переговорах.

Учасниці опитування не погодилися з тією точкою зору, згідно з якою жінки - це просто "голубки" порівняно з чоловіками, наголосивши, що в разі участі жінок у політичних дискусіях велику цінність має співпраця, а не конкуренція, до того ж приділяється більше уваги інноваційним ідеям.

США, Росія, Китай, Франція, Великобританія, Індія, Ізраїль, Пакистан і Північна Корея - це держави, що володіють ядерною зброєю, а Іран, Лівія та Сирія в різний час вели власні ядерні розробки.

Дев'ять держав, що володіють ядерною зброєю, сумарно мають у своєму розпорядженні приблизно 15 тис. ядерних боєголовок. Вибух однієї боєголовки в великому місті може привести до загибелі сотень тисяч людей в лічені секунди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що між Росією і США незабаром може розгорітися світова ядерна війна, при цьому президент РФ Володимир Путін вже апріорі вважає себе її переможцем.

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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Заметка - ни о чём. Да, женщины более осторожны, и не любят рисковать. Но все опросы бесполезны. Поскольку даже у самой разумной из женщин, когда вдруг приключится ПМС, неожиданно возникает желание прибить всех на фиг. А это уже лотерея получается. И на фига сюда приплели мнение Пионтковского? Заметка вообще сразу приобрела статус - А почему бы нам не порассуждать о всякой фигне? Поскольку у пана Паниковского, все прогнозы нелепы, и вообще никогда не сбываются. Хотя, так сильно мазать "мимо", это тоже суметь надо.
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