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Врятував мирних жителів: небезпечне зіткнення літака і птаха потрапило на відео

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У місті Амбала в Індії трапилася надзвичайна подія з птахом, що потрапив в один із двигунів винищувача Jaguar ВВС під час зльоту, в результаті чого він відмовив.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Військовий оглядач (щоб переглянути відео, проскрольте до кінця новини).

Розуміючи серйозність ситуації, пілот скинув два додаткових паливних бака і тренувальні бомби, після чого успішно повернувся на базу.

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Військовий винищувач ВПС Індії

Військовий винищувач ВПС Індії

Скріншот відео

У результаті інциденту командування ВПС країни заявило, що льотчик врятував життя мирних жителів і сам літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня в Полтавській області загорівся літак Ан-2, в якому були люди. Він здійснив аварійну посадку.

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Місце
Індія
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