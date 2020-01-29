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29 січня • оновлено в 11:21
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Врятували Росію! У ПАРЄ дали добро на зрадницьку для України резолюцію

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У Парламентській асамблеї Ради Європи погодили попередній проект рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань.

Документ зараз знаходиться у відкритому доступі. Його автором є один із ключових лобістів Росії в ПАРЄ, нідерландський лівий депутат Тіні Кокс.

У ПАРЄ дали добро на зрадницьку для України резолюцію

У ПАРЄ дали добро на зрадницьку для України резолюцію

РБК

У чому суть документа

Проект рішення містить два головних меседжі, які на руку Кремлю:

  • У ньому пропонується уникнути введення проти РФ будь-яких обмежень.

  • Стверджується, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Тут згадується обмін ув'язненими, включаючи повернення українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

"Російська Федерація оплатила всі свої внески в бюджет Ради Європи... Поки не сплачені відсотки (за час затримки платежів), які є предметом спору в комітеті міністрів Ради Європи", – переконує автор документа.

Де "зрада"

У запропонованому документі немає ні натяку про численні порушення прав людини з боку Росії – як в анексованому Криму, так і на Донбасі.

Крім того, не згадується також і про утиски в самій Росії, про наміри РФ змінити конституцію, щоб не виконувати рішення ЄСПЛ тощо.

"Асамблея підкреслює, що вона є найважливішою пан'європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з РФ за її зобов'язаннями відповідно до Статуту Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів і цінностей Ради Європи", – резюмує автор документу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим відбувся не менш показовий факт. Віце-спікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали заступника голови нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора Петра Толстого.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Порушення прав людини в Криму Порушення прав людини в Росії Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ccaной тряпкой по чубатом иблuщy,ннаааа! И волосатую торпеду в свидомию дyпy!
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7
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Левченко Валерий
Левченко Валерий
А Гончаренко верещал об очередной гоп-перемоге над Россией в ПАСЕ? И что теперь делать делегации Украины после избрания Толстого вице-президентом ПАСЕ? Снова собирать манатки и искать в виде протеста на несостоявшийся гоп, где выход из ПАСЕ?
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4
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Лакеи вечные Европы, Ее духовные рабы, Вы извратили отчий опыт И предков предали гробы. По прихоти дурной холопы, Прислужники чужих затей, Вы сделались дерьмом Европы, Вы полюбили свист плетей. Вы предавали Русь стократно, Чужому — вверившись — уму. Вас Русь прощала, но обратно Тянули шею вы к ярму. Вам Родины милей — чужбина. И суждено вам потому Знать волю... ........................только господина! И вечно кланяться ему.
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5
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