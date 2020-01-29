Врятували Росію! У ПАРЄ дали добро на зрадницьку для України резолюцію

У Парламентській асамблеї Ради Європи погодили попередній проект рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення зобов'язань.

Документ зараз знаходиться у відкритому доступі. Його автором є один із ключових лобістів Росії в ПАРЄ, нідерландський лівий депутат Тіні Кокс.

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У чому суть документа

Проект рішення містить два головних меседжі, які на руку Кремлю:

У ньому пропонується уникнути введення проти РФ будь-яких обмежень.

Стверджується, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ. Тут згадується обмін ув'язненими, включаючи повернення українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки.

"Російська Федерація оплатила всі свої внески в бюджет Ради Європи... Поки не сплачені відсотки (за час затримки платежів), які є предметом спору в комітеті міністрів Ради Європи", – переконує автор документа.

Де "зрада"

У запропонованому документі немає ні натяку про численні порушення прав людини з боку Росії – як в анексованому Криму, так і на Донбасі.

Крім того, не згадується також і про утиски в самій Росії, про наміри РФ змінити конституцію, щоб не виконувати рішення ЄСПЛ тощо.

"Асамблея підкреслює, що вона є найважливішою пан'європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з РФ за її зобов'язаннями відповідно до Статуту Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів і цінностей Ради Європи", – резюмує автор документу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед цим відбувся не менш показовий факт. Віце-спікером Парламентської асамблеї Ради Європи обрали заступника голови нелегітимної Держдуми Росії, главу делегації країни-агресора Петра Толстого.

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