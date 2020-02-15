Врятувала з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей: з'явилася неймовірна історія героїні

У мережі згадали неймовірну історію жінки, яка, ризикуючи власним життям, під час нацистської окупації Польщі вивезла з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей, Ірени Сендлер. В Ізраїлі їй присвоїли звання Праведника світу, поряд з Оскаром Шиндлером.

Коли Сендлер була ще маленькою, її батько як лікар допомагав представникам єврейської громади, а вже під час навчання у Варшавському університеті сама Сендлер почала виступати проти утисків прав студентів цього народу, написало видання Isralike.org (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У 1942 році жінка вступила в підпільну організацію допомоги євреям "Жегота" і з того часу займалася організацією вивозу дітей з гетто всіма законними і незаконними способами. Легально вдалося врятувати лише невелику частину, інших же виводили через каналізаційні ходи і підвали будинків, вивозили на возах в мішках зі сміттям, виносили в сумках для інструментів, у ящиках і коробках.

Героїня Ірена Сендлер, яка врятувала з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей

Водночас Сендлер могла пообіцяти батькам тільки одне – те, що в гетто їх дітей чекала б смерть, а після втечі у них з'являлися шанси вижити. Малюків спочатку прилаштовували в польські сім'ї, а потім розподіляли по притулках і монастирях.

У 1943 році хтось написав на жінку донос, в результаті чого її заарештували і піддали тортурам. За надання допомоги євреям тій був передбачений розстріл. Але коли Сендлер вели на страту, конвоїр наказав їй втікати. За це він отримав багато грошей від керівництва "Жеготи". Жінку включили у списки розстріляних, і до кінця війни та ховалася під чужим ім'ям. Але пізніше комуністичний уряд звинуватив її в колабораціонізмі і зв'язках з нацистами.

Так, після війни Сендлер передала інформацію про врятованих дітей до Центрального комітету євреїв в Польщі. Малюків розшукували і повертали рідним, сиріт влаштовували у дитбудинки, а потім переправляли до Ізраїлю. У списку врятованих було 2,5 тисячі дітей.

Тільки у 1965 році подвиг Сендлер був офіційно визнаний, і жінка отримала звання Праведниці світу. Також в 2003 році на батьківщині їй вручили орден Білого орла (найвищу державну нагороду в Польщі). Пізніше її висунули на здобуття Нобелівської премії миру, але лауреатом стала інша людина. У 2008 році Сендлер посмертно оголосили національною героїнею Польщі.

Героїня Ірена Сендлер, яка врятувала з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей Isralike.org

Героїня Ірена Сендлер, яка врятувала з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей Isralike.org

Героїня Ірена Сендлер, яка врятувала з єврейського гетто 2,5 тисячі дітей Isralike.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося зворушливе фото найменшого в'язня Бухенвальда (нацистського концентраційного табору в Німеччині), який вижив, чотирирічного польського єврея Джозефа Шлайфстайна.

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