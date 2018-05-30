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Вражені 25 об'єктів: Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа

5.3тЧитати новину російською

Армія оборони Ізраїлю 30 травня провела серію атак по об'єктах організації ХАМАС у секторі Газа.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони в Twitter. Також наведені подробиці потужного удару.

"Кілька хвилин тому вертольоти і винищувачі Армії оборони Ізраїлю провели атаки по 25 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - сказано в повідомленні.

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Також стало відомо, що всього за 29 травня з боку сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 70 ракет і снарядів.

Як також стало відомо, Палестина подасть позов до Міжнародного суду ООН проти рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Це перший випадок мінометного обстрілу Ізраїлю з 30 березня, коли на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалися масові протести палестинців.

У результаті розгону ізраїльською армією цих акцій протесту з 30 березня загинули більше 120 палестинців, кілька тисяч чоловік були поранені .

Місце
Ізраїль
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