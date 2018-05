Вражені 25 об'єктів: Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа

Армія оборони Ізраїлю 30 травня провела серію атак по об'єктах організації ХАМАС у секторі Газа.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони в Twitter. Також наведені подробиці потужного удару.

"Кілька хвилин тому вертольоти і винищувачі Армії оборони Ізраїлю провели атаки по 25 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - сказано в повідомленні.

Також стало відомо, що всього за 29 травня з боку сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 70 ракет і снарядів.

70 rockets and mortars were fired at #Israel by terrorist organizations in the Gaza Strip over the course of today. Several of the rockets found to have been manufactured in #Iran . https://t.co/8jEl4JxKIX pic.twitter.com/9HFtGY6Ghe