Вражені 25 об'єктів: Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа

Армія оборони Ізраїлю 30 травня провела серію атак по об'єктах організації ХАМАС у секторі Газа.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони в Twitter. Також наведені подробиці потужного удару.

"Кілька хвилин тому вертольоти і винищувачі Армії оборони Ізраїлю провели атаки по 25 військових об'єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - сказано в повідомленні.

Новини В Ізраїлі заявили про нову атаку з сектора Газа

Moments ago, IAF fighter jets, attack helicopters, and aircraft struck 25 military targets belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip - IDF (@IDFSpokesperson) 29 травня 2018 р

Також стало відомо, що всього за 29 травня з боку сектора Газа по Ізраїлю було випущено близько 70 ракет і снарядів.

70 rockets and mortars were fired at #Israel by terrorist organizations in the Gaza Strip over the course of today. Several of the rockets found to have been manufactured in #Iran . https://t.co/8jEl4JxKIX pic.twitter.com/9HFtGY6Ghe - Adam Milstein (@AdamMilstein) 29 травня 2018 р

Як також стало відомо, Палестина подасть позов до Міжнародного суду ООН проти рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Це перший випадок мінометного обстрілу Ізраїлю з 30 березня, коли на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалися масові протести палестинців.

У результаті розгону ізраїльською армією цих акцій протесту з 30 березня загинули більше 120 палестинців, кілька тисяч чоловік були поранені .