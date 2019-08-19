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ВПС Швейцарії підняли в небо через російський літак: що відомо

1.2т Читати матеріал російською

Передовий російський літак, який прямував на переговори президентів Росії і Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, в небі над Женевою супроводжували два винищувачі швейцарських ВПС.

На борту російського літака перебувала делегація глави РФ, в тому числі його прессекретар Дмитро Пєсков, і журналісти кремлівського пулу, які будуть висвітлювати зустріч на півдні Франції, повідомляють "РИА Новости".

"Таке вже було, Женева відповідала на ноти, що це акт гостинності", — зазначив Пєсков.

Володимир Путін прибуде до Франції 19 серпня з одноденним візитом і проведе переговори з Макроном.

У Кремлі повідомили, що лідери обговорять ситуацію в Сирії, Лівії, Перській затоці, Україні, а також Спільний всеосяжний план дій із врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше винищувачі Британії "зчепилися" в небі з літаком Путіна: Eurofighter Typhoon злетіли з авіабази "Емарі" в Естонії для ідентифікації повітряного судна, яке здійснювало політ поблизу кордонів повітряного простору НАТО.

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Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Швейцарія
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Как заявили власти ..это в знак уважения дорого гостя...похвально...молодцы..Кстати..ну и где игнор Путина?????
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