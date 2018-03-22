Впливовіше, ніж Лавров: експерт пояснив роль "кухаря Путіна" в Кремлі

У зовнішній політиці Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, якого часто називають "кухарем Путіна", грає набагато більшу роль, ніж глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Про це в ефірі ObozTV розповів юрист-міжнародник Геннадій Друзенко, коментуючи можливу відставку Лаврова.

"Давайте поговоримо, кого призначать наступним кухарем Путіна. Це цікаво, тому що кухар набагато багатший Лаврова, і у нього є своя ПВК. Він відповідає за неофіційні військові операції. Пригожин володіє приватною військовою компанією "Вагнера", його бойовики засвітилися у Сирії, коли їх розбомбили", - зазначив експерт.

Як наголосив Друзенко, Пригожин грає в російській політиці набагато більшу роль, ніж Лавров.

"Лавров - просто старанний виконавець вказівок Кремля. У нього є поле для маневру, але він не визначає напрямки зовнішньої політики", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 21 березня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Сергій Лавров не увійде до складу нового уряду.