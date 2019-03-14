Вперше за 34 роки: в США зухвало застрелили боса мафії Гамбіно

У Нью-Йорку убитий глава кримінального клану Гамбіно Франческо Калі. Його застрелили біля входу до свого будинку на Стейтен-Айленді.

Передбачуваний кілер залишив місце злочину на синьому фургоні, який зараз шукає поліція, пише New York Post.

53-річний Калі був главою сім'ї Гамбіно з 2015 року. Поліцейські джерела описували його як "боса старої школи", який намагався по можливості не привертати до себе уваги. Калі раз сидів у в'язниці — у 2008 році він отримав 16-місячний тюремний термін за вимагання (з них він відсидів лише 10 місяців).

Зазначається, що лідерів злочинних кланів у Нью-Йорку не вбивали з 1985 року. Тоді бос сім'ї Гамбіно Пол Кастеллано був застрелений за наказом свого підлеглого Джона Готті. Після цього вбивства Готті очолив організацію.

Франческо Калі

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Вбивство біля будинку, де проживає родина Калі, за негласними правилами мафії можна розцінювати як принципову "неповагу", пише ЗМІ.

"Навіть Готті [у 1985 році] виявив більше поваги. Він скоїв це [вбивство Кастеллано] на Манхеттені", — сказало одне з джерел у поліції.

Довідка: Клан Гамбіно є однією з "п'яти сімей Нью-Йорка", поруч із Бонанно, Дженовезе, Коломбо і Луккезе. Їхній розквіт припав на середину XX століття, коли ці сім'ї контролювали майже всю злочинність у місті. Після серії великих операцій ФБР, проведених у 1980-х і 1990-х роках, багато ватажків мафії отримали тривалі тюремні терміни, відтоді вплив сімей різко скоротилося.

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