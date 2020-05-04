Вперше за 12 років: Трамп вніс кандидатуру на посла в Білорусі

Юрій Сергієнко Світ 00:45, 5.05.2020 Оновлено: 00:50, 5.05.2020

Президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатури на посади послів в Україні та Білорусі.

Кандидатом в посли у Білорусі є Джулі Фішер, повідомляється на сайті Білого дому.

Вона працювала помічницею заступника державного секретаря.

Варто зазначити, що США і Білорусь відкликали своїх послів в 2008 році, зараз посольства очолюють тимчасові повірені.

Кандидатом на посаду посла в Україні є колишній військовий аташе в Москві Кіт Дейтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дейтон є стратегічним радником від США в Міністерстві оборони та Збройних Силах України. Також з 2010 року він є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Гарміші в Німеччині.

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