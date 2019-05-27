Вперше з 1945 року: канцлера Австрії жорстко покарали за скандал із Росією

Парламент Австрії виніс вотум недовіри канцлеру Себастьяну Курцу.

Як передає ТАСС, причиною такого рішення став скандал, що виник на тлі відставки віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Це перший із 1945 року випадок, коли парламент Австрії змістив канцлера.

Президенту Австрії Александеру Ван дер Беллену тепер належить звільнити канцлера і міністрів уряду від обов'язків і призначити нового главу кабінету міністрів, який запропонує нову команду.

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До цього моменту австрійський уряд на чолі з Курцем продовжить бути при владі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-канцлера Австрії, лідера ультраправої Австрійської партії свободи Хайнца-Крістіана Штрахе викрили в "змові" з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах.

Жінка була представлена як племінниця олігарха з оточення Путіна, яка нібито хотіла інвестувати мільйони євро невідомого походження в Австрію. Пізніше виявилося, що росіянка була підставною особою.

Скандал через змову з "представницею Путіна" привів до розпаду правлячої коаліції в Австрії і дострокових парламентських виборів.

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