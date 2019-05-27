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Вперше з 1945 року: канцлера Австрії жорстко покарали за скандал із Росією

2.1тЧитати матеріал російською

Парламент Австрії виніс вотум недовіри канцлеру Себастьяну Курцу.

Як передає ТАСС, причиною такого рішення став скандал, що виник на тлі відставки віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе. Це перший із 1945 року випадок, коли парламент Австрії змістив канцлера.

Президенту Австрії Александеру Ван дер Беллену тепер належить звільнити канцлера і міністрів уряду від обов'язків і призначити нового главу кабінету міністрів, який запропонує нову команду.

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До цього моменту австрійський уряд на чолі з Курцем продовжить бути при владі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц

Канцлер Австрії Себастьян Курц

REUTERS

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-канцлера Австрії, лідера ультраправої Австрійської партії свободи Хайнца-Крістіана Штрахе викрили в "змові" з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах.

Жінка була представлена як племінниця олігарха з оточення Путіна, яка нібито хотіла інвестувати мільйони євро невідомого походження в Австрію. Пізніше виявилося, що росіянка була підставною особою.

Скандал через змову з "представницею Путіна" привів до розпаду правлячої коаліції в Австрії і дострокових парламентських виборів.

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Особа
Себастьян Курц
Місце
Австралія
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
которая якобы хотела инвестировать
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