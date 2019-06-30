Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

Президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.
Вперше в історії представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію, передає The Gurdian (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
"Президент Трамп щойно став першим президентом США, який відвідав нашу країну. Це є виразом його готовності усунути агресію минулого і відкрити нове майбутнє", – сказав Кім Чен Ин.
The Gurdian / AFP
The Gurdian / Reuters Tv
За словами лідера КНДР, він дізнався про бажання Трампа зустрітися з Twitter, який президент США активно веде.
"Прекрасні стосунки між президентом Трампом і мною, я не думаю, що якби у нас не було таких гарний стосунків, ми могли б організувати цю зустріч всього за один день. Я хотів би використовувати ці міцні стосунки, щоб створити більше хороших новин", –додав Кім.
RadioSvoboda
У відповідь американський лідер заявив, що чекав цього моменту, а відвідування КНДР є для нього великою честю.
Reuters Tv
"Це для мене велика честь. Я цього не очікував. Переступити цю межу було великою честю – великий прогрес був досягнутий, і це знак великої дружби. Я хочу подякувати вам. Ми збираємося піти і трохи поговорити. Відбувається багато позитивних подій ... ми зустрілися, і ми полюбили один одного з першого дня. І це дуже важливо", – додав президент США.
Під час прес-конференції Трамп запросив Кім Чен Ина відвідати США. Лідер КНДР ввічливо подякував за це. У відповідь він запросив колегу відвідати Пхеньян.
"Коли я писав в соцмережі, якби він не з'явився, преса виставила б мене в дуже поганому світлі, так що завдяки вам, ми обидва виглядаємо добре, я це ціную", – зазначив Трамп.
RT
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Переговори Кім Чен Ин і Трампа провалилися в лютому через вимоги президента США закрити секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.
Лідер КНДР прибув на станцію Донгданг в північній в'єтнамській провінції Лангшон, вразив своїм кортежем.
Також він потрапив у курйозну ситуацію з перекладачем – на вокзалі Донг-Данг у В'єтнамі той не встиг за президентом і був змушений тікати.
Дональд Трамп, прибувши до столиці В'єтнаму Ханой на зустріч з Кім Чен Ином, невпевненою ходою спустився з літака, чим викликав обговорення в мережі.
Переговори завершилися раніше запланованого, після чого влада США і Південної Кореї скасувала військові навчання на Корейському півострові.
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