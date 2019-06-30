Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

Президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

Вперше в історії представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію, передає The Gurdian (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зустріч Трампа та Кім Чен Ина

"Президент Трамп щойно став першим президентом США, який відвідав нашу країну. Це є виразом його готовності усунути агресію минулого і відкрити нове майбутнє", – сказав Кім Чен Ин.

The Gurdian / AFP

The Gurdian / Reuters Tv

За словами лідера КНДР, він дізнався про бажання Трампа зустрітися з Twitter, який президент США активно веде.

"Прекрасні стосунки між президентом Трампом і мною, я не думаю, що якби у нас не було таких гарний стосунків, ми могли б організувати цю зустріч всього за один день. Я хотів би використовувати ці міцні стосунки, щоб створити більше хороших новин", –додав Кім.

RadioSvoboda

У відповідь американський лідер заявив, що чекав цього моменту, а відвідування КНДР є для нього великою честю.

Reuters Tv

"Це для мене велика честь. Я цього не очікував. Переступити цю межу було великою честю – великий прогрес був досягнутий, і це знак великої дружби. Я хочу подякувати вам. Ми збираємося піти і трохи поговорити. Відбувається багато позитивних подій ... ми зустрілися, і ми полюбили один одного з першого дня. І це дуже важливо", – додав президент США.

Під час прес-конференції Трамп запросив Кім Чен Ина відвідати США. Лідер КНДР ввічливо подякував за це. У відповідь він запросив колегу відвідати Пхеньян.

"Коли я писав в соцмережі, якби він не з'явився, преса виставила б мене в дуже поганому світлі, так що завдяки вам, ми обидва виглядаємо добре, я це ціную", – зазначив Трамп.

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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