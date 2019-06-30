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Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

5.6тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

Вперше в історії представники двох країн потиснули один одному руки через військово-демаркаційну лінію, передає The Gurdian (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зустріч Трампа та Кім Чен Ина

Зустріч Трампа та Кім Чен Ина

"Президент Трамп щойно став першим президентом США, який відвідав нашу країну. Це є виразом його готовності усунути агресію минулого і відкрити нове майбутнє", – сказав Кім Чен Ин.

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

The Gurdian / AFP

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

The Gurdian / Reuters Tv

За словами лідера КНДР, він дізнався про бажання Трампа зустрітися з Twitter, який президент США активно веде.

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"Прекрасні стосунки між президентом Трампом і мною, я не думаю, що якби у нас не було таких гарний стосунків, ми могли б організувати цю зустріч всього за один день. Я хотів би використовувати ці міцні стосунки, щоб створити більше хороших новин", –додав Кім.

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

RadioSvoboda

У відповідь американський лідер заявив, що чекав цього моменту, а відвідування КНДР є для нього великою честю.

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

Reuters Tv

"Це для мене велика честь. Я цього не очікував. Переступити цю межу було великою честю – великий прогрес був досягнутий, і це знак великої дружби. Я хочу подякувати вам. Ми збираємося піти і трохи поговорити. Відбувається багато позитивних подій ... ми зустрілися, і ми полюбили один одного з першого дня. І це дуже важливо", – додав президент США.

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

Під час прес-конференції Трамп запросив Кім Чен Ина відвідати США. Лідер КНДР ввічливо подякував за це. У відповідь він запросив колегу відвідати Пхеньян.

"Коли я писав в соцмережі, якби він не з'явився, преса виставила б мене в дуже поганому світлі, так що завдяки вам, ми обидва виглядаємо добре, я це ціную", – зазначив Трамп.

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

RT

Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці
Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці
Вперше в історії: Трамп зустрівся із Кім Чен Ином у КНДР. Подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Дональд ТрампКім Чен Ин
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Неужели снова окраинушку не пригласили ?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Трамп предупредил политический трупик Пеци Першего о встрече или опять проигнорил?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украину обсуждали?
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