Вперше в історії: ізраїльтянам дозволили їздити до Саудівської Аравії

Ізраїльським громадянам дозволили здійснювати поїздки в Саудівську Аравію.

Відповідну директиву підписав голова Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері. Про це повідомляє газета Haaretz.

ЗМІ пишуть, що подібне відбувається вперше в історії країни, проте деякі ізраїльтяни – в основному, представники арабські громади – і раніше їздили в Саудівську Аравію, без офіційного дозволу.

Ізраїльтянам дозволили їздити до Саудівської Аравії il4u.org.il

Нова директива МВС була прийнята при координації з ізраїльськими службами безпеки і МЗС країни.

Відзначається, що поїздки в Саудівську Аравію будуть дозволені для участі в хаджі; що стосується ділових поїздок, вони повинні будуть тривати не більше дев'яти днів і за умови, якщо від'їжджаючий вже виконав всі необхідні формальності з саудівською стороною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов закликав Україну брати приклад з Ізраїлю. Він підкреслив, що українцям потрібно "навчитися робити своє, не звертаючи уваги ні на кого".

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