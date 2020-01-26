Вперше в історії: ізраїльтянам дозволили їздити до Саудівської Аравії

Ізраїльським громадянам дозволили здійснювати поїздки в Саудівську Аравію.
Відповідну директиву підписав голова Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері. Про це повідомляє газета Haaretz.
ЗМІ пишуть, що подібне відбувається вперше в історії країни, проте деякі ізраїльтяни – в основному, представники арабські громади – і раніше їздили в Саудівську Аравію, без офіційного дозволу.
Ізраїльтянам дозволили їздити до Саудівської Аравії
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Нова директива МВС була прийнята при координації з ізраїльськими службами безпеки і МЗС країни.
Відзначається, що поїздки в Саудівську Аравію будуть дозволені для участі в хаджі; що стосується ділових поїздок, вони повинні будуть тривати не більше дев'яти днів і за умови, якщо від'їжджаючий вже виконав всі необхідні формальності з саудівською стороною.
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