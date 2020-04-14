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14 квітня • оновлено в 23:08
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Вперше у світі людина заразилася коронавірусом від трупа

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У Таїланді зафіксовано першу передачу коронавірусу людині від померлого.

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Як повідомляє DailyMail, першим інфікованим таким способом став судмедексперт з Бангкока. Вчені підозрюють, що медик помер від коронавірусу, який підчепив у трупа.

Це перший відомий випадок в світі.

У ВООЗ же попереджає медиків, які працюють з трупами, бути обережними, оскільки передача коронавірусу ще не до кінця зрозуміла.

И Таїланді людина заразилася коронавірусом від трупа

И Таїланді людина заразилася коронавірусом від трупа

Передбачається, що вірус поширюється через крапельки, але експерти кажуть, що "джерело і прогресування захворювання ще не зовсім зрозумілі".

На думку вчених, судмедексперти і патологоанатоми повинні носити захисний костюм, окуляри, рукавички і медичну маску, щоб мінімізувати ризики зараження.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, американка Дженніфер Галлер з Сіетла, яка стала першою випробувача експериментальної вакцини від коронавірусу COVID-19, розповіла про свої відчуття під час участі в небезпечному експерименті.

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Тема
Коронавірус
Місце
Таїланд
Теги
смерть хвороба
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